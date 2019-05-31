Подлинность "золота Трои" и открытий Шлимана доказана, считает эксперт

БЕРЛИН, 31 мая - РИА Новости. Часть "золота Трои", хранящаяся в Берлине, доказывает подлинность открытия немецкого предпринимателя и археолога Генриха Шлимана, совершенного во время раскопок холма Гиссарлык на территории современной Турции 31 мая 1873 года, рассказал РИА Новости научный куратор музея первобытной и древней истории, а также Нового музея Берлина Бернхард Хеб.

"В коллекции Нового музея хранится часть "клада Приама": серебряная посуда, мелкие золотые предметы, изделия из бронзы. Если рассматривать весь ансамбль, включая ту часть, которая есть в России, и ту, что есть у нас, то именно в Берлине находится важнейший экспонат - двуручный серебряный сосуд, в котором была обнаружена в том числе знаменитая золотая диадема, выставленная в Пушкинском музее Москвы. Поэтому ценность нашей части "клада Приама" довольно значительна", - заявил эксперт, добавив, что "благодаря экспертизам, проведенным с данным сосудом, мы точно знаем, что эта диадема там находилась, а также то, что материал соответствует эпохе раннего бронзового века, то есть это не подделка и с большой долей вероятности это действительно было обнаружено все вместе".

Троя - легендарный город-крепость в Малой Азии у побережья Эгейского моря. Поэмы "Илиада" и "Одиссея" древнегреческого поэта Гомера о событиях Троянской войны и ее последствиях стали классикой мировой литературы и частью культурного наследия человечества. Руины Трои были обнаружены Шлиманом в конце 1860-х годов при раскопках на холме Гиссарлык. Там же, изучая древние стены так называемого "дома троянского царя Приама", Шлиман обнаружил клад. В своих мемуарах он подробно описал, как лично выкопал его ножом. Наиболее известны из ансамбля "клада Приама" женские золотые наголовные украшения и диадемы, в которых была сфотографирована жена археолога София Шлиман.

"Шлиман был пионером, у него не было предшественников. Можно сказать, что он был неплохим археологом. Он и его последователь Вильгельм Дорфельд действительно попытались разделять культурные слои, и современные археологи до сих пор руководствуются в Трое этим основополагающим разделением. Шлиман был дитя своего времени, и с этой точки зрения он справился совсем неплохо", - считает Хеб.

Современники и некоторые нынешние коллеги немецкого археолога обвиняют его в фальсификации и мошенничестве: якобы "золото Трои" было не выкопано, а собрано или даже куплено Шлиманом в разных местах и затем выдано за "клад Приама". По мнению критиков, этим можно объяснить прекрасное состоянии и высокий художественный уровень артефактов. Однако куратор троянской экспозиции в Новом музее Берлина Бернхард Хеб так не считает.

"Это довольно маловероятно. Части ансамбля очень хорошо подобраны, прекрасно сочетаются друг с другом. Кроме того, нет доказательств в пользу обратных утверждений, это всего лишь предположения, которые имеют меньше оснований, чем заявления Шлимана", - заявил Хеб, добавив, что "в эпоху ранней бронзы ремесленники демонстрировали такой высокий уровень мастерства, который мы не можем достичь сегодня".

По словам Хеба, Шлиман, "скорее всего, еще при жизни успел понять свою ошибку" - золото, которое он обнаружил, не может быть "кладом Приама", потому что "оно было обнаружено в культурном слое, который относится к раннему бронзовому веку, между тем как события, описанные Гомером, происходят сотни лет спустя". Однако эксперт выразил уверенность в том, что "то, что мы понимаем под Троей, и то, что Гомер описал в "Илиаде", совершенно точно связано с этим местом, если предположить, что события Троянской войны происходили на самом деле". Он добавил, что уже древние римляне почитали окрестности холма Гиссарлык как историческую, легендарную Трою.