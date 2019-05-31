АШХАБАД, 31 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ, которое проходит в здании кабинета министров Туркменистана.

В мероприятии также принимают участие главы делегаций Туркменистана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана.

Перед заседанием президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов лично заехал в гостиницу за Медведевым и прокатил его по городу на раритетном автомобиле ГАЗ-21 "Волга". После этого Медведев и Бердымухамедов направились в президентскую резиденцию, где прошел рабочий завтрак. Затем они пешком прогулялись до здания кабинета министров.

В начале заседания в узком формате председатель исполкома - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев рассказал о повестке. "Сейчас в узком формате предлагается обменяться мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия Содружества Независимых Государств. Завершить заседание в узком составе предлагаем решением о дате и месте проведения следующего заседания Совета глав правительств", - сказал он.