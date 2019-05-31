АШХАБАД, 31 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ, которое проходит в здании кабинета министров Туркменистана.
В мероприятии также принимают участие главы делегаций Туркменистана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана.
Перед заседанием президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов лично заехал в гостиницу за Медведевым и прокатил его по городу на раритетном автомобиле ГАЗ-21 "Волга". После этого Медведев и Бердымухамедов направились в президентскую резиденцию, где прошел рабочий завтрак. Затем они пешком прогулялись до здания кабинета министров.
© пресс-служба президента Туркмении / Перейти в фотобанк31 мая 2019. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во время прогулки по Ашхабаду перед заседанием Совета глав правительств СНГ.
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31 мая 2019. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во время прогулки по Ашхабаду перед заседанием Совета глав правительств СНГ.
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк31 мая 2019. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во время прогулки по Ашхабаду перед заседанием Совета глав правительств СНГ.
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31 мая 2019. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во время прогулки по Ашхабаду перед заседанием Совета глав правительств СНГ.
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк31 мая 2019. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов (справа) во время прогулки по Ашхабаду перед заседанием Совета глав правительств СНГ.
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31 мая 2019. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов (справа) во время прогулки по Ашхабаду перед заседанием Совета глав правительств СНГ.
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31 мая 2019. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во время прогулки по Ашхабаду перед заседанием Совета глав правительств СНГ.
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31 мая 2019. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во время прогулки по Ашхабаду перед заседанием Совета глав правительств СНГ.
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31 мая 2019. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов (справа) во время прогулки по Ашхабаду перед заседанием Совета глав правительств СНГ.
В начале заседания в узком формате председатель исполкома - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев рассказал о повестке. "Сейчас в узком формате предлагается обменяться мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия Содружества Независимых Государств. Завершить заседание в узком составе предлагаем решением о дате и месте проведения следующего заседания Совета глав правительств", - сказал он.
Лебедев рассказал, что после этого, уже в расширенном составе, участники обсудят результаты заседания в узком формате. После этого они заслушают два доклада: по подготовке проекта межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств СНГ на период до 2030 года и соглашение о взаимодействии таможенных органов стран СНГ в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности. По словам Лебедева, будет представлен вновь утверждаемый первый заместитель руководителя антитеррористического центра СНГ.