Рогозин назвал ракету "Протон-М" "серьезным мужиком"

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в записи в твиттере назвал ракету-носитель "Протон-М" "серьезным мужиком".

Ранее ракета "Протон-М" вывела на орбиту спутник "Ямал-601", который должен стать самым мощным по пропускной способности спутником связи в российской орбитальной группировке. Он заменит на орбите спутник "Ямал-202".