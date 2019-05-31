Рогозин назвал ракету "Протон-М" "серьезным мужиком"

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в записи в твиттере назвал ракету-носитель "Протон-М" "серьезным мужиком".
"Протон-М" - мужик серьёзный pic.twitter.com/34Yz6c4K9g— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 31 мая 2019 г.
Ранее ракета "Протон-М" вывела на орбиту спутник "Ямал-601", который должен стать самым мощным по пропускной способности спутником связи в российской орбитальной группировке. Он заменит на орбите спутник "Ямал-202".
В 2019 году планируется еще пять пусков "Протонов". Следующий старт запланирован на 21 июня с российско-немецкой космической обсерваторией "Спектр-РГ".