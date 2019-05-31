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РИА Новости

Рогозин назвал ракету "Протон-М" "серьезным мужиком"

Вчера, 08:35
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© РИА Новости / Олег Урусов / Перейти в фотобанкСтарт ракеты "Протон-М" с космодрома Байконур
Старт ракеты Протон-М с космодрома Байконур
© РИА Новости / Олег Урусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в записи в твиттере назвал ракету-носитель "Протон-М" "серьезным мужиком".
Ранее ракета "Протон-М" вывела на орбиту спутник "Ямал-601", который должен стать самым мощным по пропускной способности спутником связи в российской орбитальной группировке. Он заменит на орбите спутник "Ямал-202".
В 2019 году планируется еще пять пусков "Протонов". Следующий старт запланирован на 21 июня с российско-немецкой космической обсерваторией "Спектр-РГ".
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Космос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий РогозинРИА Наука
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