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РИА Новости

Лавров прокомментировал последние события в Косово

Вчера, 08:25
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом. 27 мая 2019
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом. 27 мая 2019
© РИА Новости / Максим Блинов
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ТОКИО, 31 мая - РИА Новости. Власти Косово "отбились от рук" и их действия в отношении российского сотрудника миссии ООН неприемлемы, заявил в пятницу журналистам в Токио глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Что касается поведения властей Косово, то они явно отбились от рук, от рук тех, кто делает вид, что ими руководит, на самом деле получается, они никого не слушают", - отметил Лавров. По его словам, "их абсолютно неприемлемое поведение в отношении российского участника миссии ООН в Косово не может быть ничем оправдано".
Ранее сообщалось, что российский сотрудник миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков пострадал на этой неделе от действий косовоалбанской полиции и доставлен в Белград на лечение.
Как отметил Лавров, попытки властей Косово лишить Краснощекова статуса сотрудника миссии ООН - это "серьезный вопрос и на него должны реагировать представители ООН".
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Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края проведена была утром во вторник под предлогом борьбы с оргпреступностью. Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба.
Несколько человек пострадали, в том числе трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них Краснощеков.
Косовская полиция сообщила о задержании в ходе акции 19 своих сотрудников, власти Сербии - о девятерых лишенных свободы гражданах. Президент Сербии Александр Вучич привел Вооруженные силы страны и МВД в состояние полной боевой готовности.
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