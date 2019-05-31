Шесть пострадавших от пожаров в Забайкалье выписаны из ожогового центра

ЧИТА, 31 мая - РИА Новости. Шесть из восьми пострадавших от степных пожаров в Забайкалье выписаны из ожогового центра Читы, сообщила пресс-служба регионального минздрава.

Двадцатого апреля силами медицины катастроф из трех районов Забайкальского края – Агинского, Борзинского, Ононского – были транспортированы восемь пострадавших в результате вспыхнувших природных пожаров. Состояние больных было тяжелой и средней степени тяжести.

"Сегодня в ожоговом отделении первой городской больницы остаются на лечении два человека. Состояние одного стабильно тяжелое: пациент находится в реанимации, второй переведен в общую палату, его состояние средней степени тяжести. Шесть человек выписаны", - говорится в сообщении.

В минздраве отметили, что все выписавшиеся остались довольны качеством лечения.

"Мужчина, получивший более 50% (поверхности тела – ред.) ожогов и травмы дыхательных путей, был несколько раз прооперирован. Впереди еще ряд вмешательств. У него серьезно пострадали функционально важные зоны - конечности, лицо. У второго пациента ожог составил более 35%. Ему также была проведены оперативные вмешательства. Наши доктора на разных этапах лечения проводят регулярные телеконсультации с главным комбустиологом – специалистом по ожоговой медицине", - приводит пресс-служба слова и.о. заведущего ожоговым отделением Егора Дурова.