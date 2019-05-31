Шесть пострадавших от пожаров в Забайкалье выписаны из ожогового центра

ЧИТА, 31 мая - РИА Новости. Шесть из восьми пострадавших от степных пожаров в Забайкалье выписаны из ожогового центра Читы, сообщила пресс-служба регионального минздрава.
Двадцатого апреля силами медицины катастроф из трех районов Забайкальского края – Агинского, Борзинского, Ононского – были транспортированы восемь пострадавших в результате вспыхнувших природных пожаров. Состояние больных было тяжелой и средней степени тяжести.
"Сегодня в ожоговом отделении первой городской больницы остаются на лечении два человека. Состояние одного стабильно тяжелое: пациент находится в реанимации, второй переведен в общую палату, его состояние средней степени тяжести. Шесть человек выписаны", - говорится в сообщении.
В минздраве отметили, что все выписавшиеся остались довольны качеством лечения.
"Мужчина, получивший более 50% (поверхности тела – ред.) ожогов и травмы дыхательных путей, был несколько раз прооперирован. Впереди еще ряд вмешательств. У него серьезно пострадали функционально важные зоны - конечности, лицо. У второго пациента ожог составил более 35%. Ему также была проведены оперативные вмешательства. Наши доктора на разных этапах лечения проводят регулярные телеконсультации с главным комбустиологом – специалистом по ожоговой медицине", - приводит пресс-служба слова и.о. заведущего ожоговым отделением Егора Дурова.
Президентом России Владимиром Путиным 26 апреля подписан указ о мерах по ликвидации природных пожаров в Забайкалье, согласно которому до 15 июня власти должны выплатить компенсации за утрату поголовья скота, сельхозтехники, кормов, лечение, утилизацию погибших животных, до 15 октября - восстановить объекты энергетики и ЖКХ, социнфраструктуры, чабанские стоянки, поврежденные стихией мосты.