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РИА Новости

Большая часть погорельцев в Забайкалье выбрали приобретение готового жилья

Вчера, 08:18
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевДома в поселке Усть-Ималка Ононского района Забайкальского края, разрушенные после степных пожаров 19 апреля 2019
Дома в поселке Усть-Ималка Ононского района Забайкальского края, разрушенные после степных пожаров 19 апреля 2019
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
ЧИТА, 31 мая - РИА Новости. Большая часть пострадавших от степных пожаров жителей Забайкалья – 140 семей из 148 - подали заявки на приобретение готового жилья, сообщил журналистам и.о. зампреда правительства Забайкальского края Андрей Гурулев.
"Из 148 семей, которые заявились на восстановление жилья после пожара, 8 семей подали заявки на строительство и 140 семей - на приобретение жилья. Из 8 семей уже три подтвердили свое право на строительство жилья, 2 – в селе Тасырхой Борзинского района, одна семья в селе Горда Приаргунского района и 5 семей из села Тасырхой Борзинского района на данном этапе доказывают свое право на строительство в суде Борзинского района", - отметил Гурулев на брифинге в пятницу.
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По его словам, подрядчик уже определен, в субботу в селе Тасырхой начинается подготовка площадки под строительство домов. Гурулев заверил, что к 1 сентября дома будут построены и сданы жителям.
"Сто сорок семей заявилось на приобретение жилья в различных населенных пунктах, в основном это город Чита, а также города Краснокаменск, Приаргунск, Балей, Нижний Цасучей и ряд других. 40 положительных решений уже выдал минтер (министерство территориального развития региона – ред.), и они рассмотрены, остальные находятся сейчас в судах. По 39 делам в судах вынесены положительные решения", - сказал Гурулев.
Он уточнил, что до 5 июня рассмотрение всех дел в судах закончится, решения будут вынесены. Также по 9 заявлениям, которые поступили в суды, вынесены отрицательные решения в связи с тем, что у пострадавших, кроме сгоревшего, имеется другое жилье.
Степные пожары в Забайкалье начались 19 апреля и распространились из-за штормового ветра. Пожары охватили юг и юго-восток края, 17 населенных пунктов оказались в огне. В результате степных пожаров 19-20 апреля в Ононском, Борзинском, Александрово-Заводском, Агинском районах Забайкалья огнем было уничтожено 156 жилых посещений.
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26 апреля президентом России Владимиром Путиным подписан указ о мерах по ликвидации природных пожаров в Забайкалье, согласно которому до 15 июня власти должны выплатить компенсации за утрату поголовья скота, сельхозтехники, кормов, лечение, утилизацию погибших животных, до 15 октября - восстановить объекты энергетики и ЖКХ, социнфраструктуры, чабанские стоянки, поврежденные стихией мосты.
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