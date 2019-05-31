Большая часть погорельцев в Забайкалье выбрали приобретение готового жилья

ЧИТА, 31 мая - РИА Новости. Большая часть пострадавших от степных пожаров жителей Забайкалья – 140 семей из 148 - подали заявки на приобретение готового жилья, сообщил журналистам и.о. зампреда правительства Забайкальского края Андрей Гурулев.

"Из 148 семей, которые заявились на восстановление жилья после пожара, 8 семей подали заявки на строительство и 140 семей - на приобретение жилья. Из 8 семей уже три подтвердили свое право на строительство жилья, 2 – в селе Тасырхой Борзинского района, одна семья в селе Горда Приаргунского района и 5 семей из села Тасырхой Борзинского района на данном этапе доказывают свое право на строительство в суде Борзинского района", - отметил Гурулев на брифинге в пятницу.

По его словам, подрядчик уже определен, в субботу в селе Тасырхой начинается подготовка площадки под строительство домов. Гурулев заверил, что к 1 сентября дома будут построены и сданы жителям.

"Сто сорок семей заявилось на приобретение жилья в различных населенных пунктах, в основном это город Чита, а также города Краснокаменск, Приаргунск, Балей, Нижний Цасучей и ряд других. 40 положительных решений уже выдал минтер (министерство территориального развития региона – ред.), и они рассмотрены, остальные находятся сейчас в судах. По 39 делам в судах вынесены положительные решения", - сказал Гурулев.

Он уточнил, что до 5 июня рассмотрение всех дел в судах закончится, решения будут вынесены. Также по 9 заявлениям, которые поступили в суды, вынесены отрицательные решения в связи с тем, что у пострадавших, кроме сгоревшего, имеется другое жилье.

Степные пожары в Забайкалье начались 19 апреля и распространились из-за штормового ветра. Пожары охватили юг и юго-восток края, 17 населенных пунктов оказались в огне. В результате степных пожаров 19-20 апреля в Ононском, Борзинском, Александрово-Заводском, Агинском районах Забайкалья огнем было уничтожено 156 жилых посещений.