Москва призвала Токио заключить договор, отражающий реалии, заявил Лавров

ТОКИО, 31 мая – РИА Новости. Москва призывает Токио заключить мирный договор, который бы отражал реалии и задавал ориентиры для развития двусторонних отношений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы продолжаем разъяснять нашим японским коллегам необходимость заключения мирного договора, который был бы не просто мирным договором, подписанным на другой день после окончания войны, а который все-таки отражал бы десятилетия, прошедшие с тех пор, и отражал бы нынешний уровень отношений между Россией и Японией, а самое главное - задавал бы ориентиры для их дальнейшего развития", - сказал Лавров журналистам.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Токио претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.