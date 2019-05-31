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РИА Новости

Москва призвала Токио заключить договор, отражающий реалии, заявил Лавров

Вчера, 08:15
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
ТОКИО, 31 мая – РИА Новости. Москва призывает Токио заключить мирный договор, который бы отражал реалии и задавал ориентиры для развития двусторонних отношений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы продолжаем разъяснять нашим японским коллегам необходимость заключения мирного договора, который был бы не просто мирным договором, подписанным на другой день после окончания войны, а который все-таки отражал бы десятилетия, прошедшие с тех пор, и отражал бы нынешний уровень отношений между Россией и Японией, а самое главное - задавал бы ориентиры для их дальнейшего развития", - сказал Лавров журналистам.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Вчера, 08:11
На переговорах с Японией пока немало проблем, заявил Лавров
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Токио претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.
В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
Порт Южно-Курильска на острове Кунашир
Вчера, 07:47
Россия и Япония проведут встречу по совместной деятельности на Курилах
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Сергей ЛавровЯпонияРоссияВ мире
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