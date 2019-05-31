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РИА Новости

Москва не навязывает посредничество в отношениях США и Ирана, заявил Лавров

Вчера, 08:13
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГлава МИД РФ Сергей Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Максим Блинов
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Глава МИД РФ Сергей Лавров. Архивное фото
ТОКИО, 31 мая – РИА Новости. Москва не навязывает свои посреднические услуги в отношениях Ирана и США, будет приветствовать начало переговоров, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ранее президент США Дональд Трамп повторил, что открыт для переговоров с Ираном, если тот проявит такое желание.
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"Что касается отношений между Соединенными Штатами и Ираном, мы не навязываем свои услуги, мы будем приветствовать начало переговоров, как мы приветствуем начало переговоров между Соединенными Штатами и Северной Кореей", - сказал Лавров журналистам.
"Мы убеждены, что вести переговоры с позиции "сначала я вас экономически задушу, а потом вы будете умолять нас договариваться" - это не та тема, которую мы можем воспринимать в качестве модели для поведения на внешнеполитическом фронте. Мы за взаимоуважительный, без каких-либо ультиматумов и предварительных условий, разговор", - добавил глава МИД РФ.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что если США намерены вести переговоры с Ираном, давно пора сформулировать, что они готовы предложить Ирану по ядерной сделке.
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В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из международной ядерной сделки с Ираном и повторно ввел санкции против Тегерана. Отношения США и Ирана в очередной раз обострились в марте, обе стороны предупреждали о возможности военного столкновения, но заявляли, что не хотят войны.
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