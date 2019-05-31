Москва не навязывает посредничество в отношениях США и Ирана, заявил Лавров

ТОКИО, 31 мая – РИА Новости. Москва не навязывает свои посреднические услуги в отношениях Ирана и США, будет приветствовать начало переговоров, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее президент США Дональд Трамп повторил, что открыт для переговоров с Ираном, если тот проявит такое желание.

"Что касается отношений между Соединенными Штатами и Ираном, мы не навязываем свои услуги, мы будем приветствовать начало переговоров, как мы приветствуем начало переговоров между Соединенными Штатами и Северной Кореей", - сказал Лавров журналистам.

"Мы убеждены, что вести переговоры с позиции "сначала я вас экономически задушу, а потом вы будете умолять нас договариваться" - это не та тема, которую мы можем воспринимать в качестве модели для поведения на внешнеполитическом фронте. Мы за взаимоуважительный, без каких-либо ультиматумов и предварительных условий, разговор", - добавил глава МИД РФ.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что если США намерены вести переговоры с Ираном, давно пора сформулировать, что они готовы предложить Ирану по ядерной сделке.

Иранский президент Хасан Роухани также ранее не исключил возможности переговоров с США, если Вашингтон снимет санкции с Тегерана и откажется от политики притеснения Ирана.