Лавров: Москва и Токио не будут подробно комментировать переговоры о мире

Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в Москве с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом. 27 мая 2019

ТОКИО, 31 мая – РИА Новости. Москва и Токио договорились не комментировать подробно ход переговоров по мирному договору, Россия попросила Японию не будоражить общественное мнение на эту тему, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с японским коллегой Таро Коно.

"Мы договорились (и соблюдаем эту договоренность) не комментировать подробно ход переговоров. И в этом же контексте мы сегодня просили наших японских соседей не поощрять и стараться приглушить попытки в публичной плоскости будоражить японское общественное мнение по этой теме", - сказал Лавров.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Токио претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.