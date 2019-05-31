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РИА Новости

Лавров: Москва и Токио не будут подробно комментировать переговоры о мире

Вчера, 08:09
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГлава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в Москве с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом. 27 мая 2019
Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в Москве с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом. 27 мая 2019
© РИА Новости / Максим Блинов
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ТОКИО, 31 мая – РИА Новости. Москва и Токио договорились не комментировать подробно ход переговоров по мирному договору, Россия попросила Японию не будоражить общественное мнение на эту тему, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с японским коллегой Таро Коно.
"Мы договорились (и соблюдаем эту договоренность) не комментировать подробно ход переговоров. И в этом же контексте мы сегодня просили наших японских соседей не поощрять и стараться приглушить попытки в публичной плоскости будоражить японское общественное мнение по этой теме", - сказал Лавров.
Порт Южно-Курильска на острове Кунашир
Вчера, 07:47
Россия и Япония проведут встречу по совместной деятельности на Курилах
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Токио претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.
В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
120003
Таро КоноСергей ЛавровЯпонияРоссияВ мире
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