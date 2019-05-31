В Перми рассказали о пострадавших в ДТП с автобусами

ПЕРМЬ, 31 мая - РИА Новости. Пострадавшими в ДТП с автобусами в Перми оказались водители, кондукторы и один пассажир, сообщает пресс-служба городского управления ГИБДД.
По уточненным данным дорожной полиции, в пятницу около 4.00 мск на улице Мильчакова в Дзержинском районе города Перми на автобусной остановке "Таврическая" произошло столкновение двух автобусов. В момент ДТП автобус Mercedes-Benz под управлением водителя 1960 года рождения двигался со стороны конечной остановки в направлении улицы Овчинникова. В районе дома 23 по улице Мильчакова водитель автобуса потерял сознание, транспортное средство протаранило световую опору, после чего его отбросило на здание магазина, а затем на дорогу, где оно столкнулось с автобусом Volgabus, двигавшимся в попутном направлении.
"В результате ДТП пострадали водители и кондукторы обоих автобусов, а также пассажир автобуса Mercedes-Benz. Пострадавшие госпитализированы. Кондуктору автобуса Mercedes-Benz оказана помощь на месте", - рассказали в ГИБДД.