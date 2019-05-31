В Перми рассказали о пострадавших в ДТП с автобусами

По уточненным данным дорожной полиции, в пятницу около 4.00 мск на улице Мильчакова в Дзержинском районе города Перми на автобусной остановке "Таврическая" произошло столкновение двух автобусов. В момент ДТП автобус Mercedes-Benz под управлением водителя 1960 года рождения двигался со стороны конечной остановки в направлении улицы Овчинникова. В районе дома 23 по улице Мильчакова водитель автобуса потерял сознание, транспортное средство протаранило световую опору, после чего его отбросило на здание магазина, а затем на дорогу, где оно столкнулось с автобусом Volgabus, двигавшимся в попутном направлении.