В Перми пять человек пострадали при столкновении двух автобусов

ПЕРМЬ, 31 мая - РИА Новости. Пять человек пострадали в результате столкновения двух автобусов в Дзержинском районе Перми, четверо из них госпитализированы в больницу, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Пермского края.

По данным полиции, в пятницу около 4.00 мск в Дзержинском районе города Перми на остановке "Таврическая" произошло столкновение двух автобусов. По предварительным данным МВД, водитель одного из автобусов во время движения почувствовал себя плохо и протаранил световую опору, после чего транспортное средство отбросило на здание магазина, а затем на дорогу, где оно столкнулось с другим автобусом.