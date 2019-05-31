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РИА Новости

В Перми пять человек пострадали при столкновении двух автобусов

Вчера, 07:52
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ПЕРМЬ, 31 мая - РИА Новости. Пять человек пострадали в результате столкновения двух автобусов в Дзержинском районе Перми, четверо из них госпитализированы в больницу, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Пермского края.
По данным полиции, в пятницу около 4.00 мск в Дзержинском районе города Перми на остановке "Таврическая" произошло столкновение двух автобусов. По предварительным данным МВД, водитель одного из автобусов во время движения почувствовал себя плохо и протаранил световую опору, после чего транспортное средство отбросило на здание магазина, а затем на дорогу, где оно столкнулось с другим автобусом.
"В результате аварии пострадало пять человек. Один из них в тяжелом состоянии, три - средней тяжести, один - легкой степени", - уточнили агентству в региональном минзраве.
В полиции добавили, что из пяти пострадавших четверо были госпитализированы в больницу, одному пассажиру автобуса на месте была оказана медицинская помощь. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, сейчас по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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