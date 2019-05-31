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РИА Новости

Ученые создали грибок, уничтожающий 99% популяции малярийных комаров

Вчера, 07:51
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© Flickr / IvyMikeКомар
Комар
© Flickr / IvyMike
Комар. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Ученые смогли уничтожить до 99% популяции малярийных комаров с помощью генетически измененного грибка в ходе эксперимента, следует из заявления американского университета Мэриленд, проводившего совместное исследование с исследовательским институтом IRSS Буркина-Фасо.
По данным Всемирной организации здравоохранения, малярия поражает сотни миллионов человек по всему миру, унося жизни более 400 тысяч каждый год. Десятилетия применения химических препаратов, предназначенных для уничтожения вредных насекомых, сделали невосприимчивыми многие штаммы малярийных комаров.
Из заявления университета следует, что грибок, модифицированный на генетическом уровне с помощью яда австралийских пауков, почти полностью уничтожил популяцию комаров в искусственно созданной учеными деревне в Буркина-Фасо на площади в более 600 квадратных метров за 45 дней.
Из тысячи мужских особей и 500 взрослых женских особей, которые являются переносчиками заболевания для человека, по истечении 45 дней в живых осталось лишь 13 самцов. Ученые смогли так модифицировать грибок, естественно встречающийся в природе, что он начал убивать насекомых быстрее, чем они успевают произвести потомство. Для этого исследователям понадобилось лишь черное хлопковое полотно, пропитанное грибком.
"Просто нанесение генетически модифицированного грибка на полотно, которое мы повесили на территории исследования, привело к резкому снижению популяции комаров в течение 45 дней. Это одинаково эффективно как в борьбе с невосприимчивыми штаммами комаров, так и с восприимчивыми", - заявил один из участников исследования.
Отмечается, что преобразованный грибок поражает только малярийных комаров и не несет угрозы таким полезным видам, как пчелы.
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