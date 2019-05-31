Коно заявил, что провел с Лавровым откровенный разговор о мирном договоре

ТОКИО, 31 мая – РИА Новости, Ксения Нака. Обсуждение темы мирного договора и других вопросов японо-российского сотрудничества в широком спектре областей прошло на основе отношений доверия и получилось откровенным, заявил министр иностранных дел Японии Таро Коно по итогам переговоров в Токио с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"В плане подготовки ко встрече лидеров в июне и согласно договоренностям лидеров, достигнутых в ноябре в Сингапуре, мы обсудили вопросы мирного договора и другие вопросы японо-российского сотрудничества в широком спектре областей. С министром Лавровым мы провели откровенный обмен мнениями на основе отношений доверия, построенных нами в ходе многочисленных предыдущих переговоров. Мы ранее договаривались с министром Лавровым не сообщать о содержании переговоров, поэтому о содержании я говорить не буду, скажу лишь, что по тем вопросам, по которым наши позиции отличаются, я передал министру позицию Японии. В ходе переговоров, в том числе и на уровне министров иностранных дел, четко определились темы, разногласия по которым необходимо преодолеть", - сказал Коно.
Это уже пятая встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран в этом году, если считать проведенные накануне переговоры в формате "2+2". Переговоры в пятницу продолжались три часа. В январе состоялся первый раунд переговоров на министерском уровне, направленных на решение проблемы подписания мирного договора, под которой в Японии понимают и решение территориального вопроса. Накануне состоялся четвертый раунд переговоров между министрами иностранных дел и министрами обороны России и Японии в формате "2+2".