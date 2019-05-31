Коно заявил, что провел с Лавровым откровенный разговор о мирном договоре

"В плане подготовки ко встрече лидеров в июне и согласно договоренностям лидеров, достигнутых в ноябре в Сингапуре, мы обсудили вопросы мирного договора и другие вопросы японо-российского сотрудничества в широком спектре областей. С министром Лавровым мы провели откровенный обмен мнениями на основе отношений доверия, построенных нами в ходе многочисленных предыдущих переговоров. Мы ранее договаривались с министром Лавровым не сообщать о содержании переговоров, поэтому о содержании я говорить не буду, скажу лишь, что по тем вопросам, по которым наши позиции отличаются, я передал министру позицию Японии. В ходе переговоров, в том числе и на уровне министров иностранных дел, четко определились темы, разногласия по которым необходимо преодолеть", - сказал Коно.