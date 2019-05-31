В ЛНР сообщили о двух нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки

Солдаты ВСУ на линии разграничения в Донбассе

© AP Photo / Anatolii Stepanov Солдаты ВСУ на линии разграничения в Донбассе

ЛУГАНСК, 31 мая - РИА Новости. Украинские силовики два раза за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

В четверг в ЛНР сообщали о трех нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за сутки.

"За сутки украинские силовики два раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 и 82 миллиметра", - сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным Народной милиции, ВС Украины вели огонь в район населенных пунктов Желобок и Голубовское.

Украинские силовики, в свою очередь, сообщили в пятницу, что зафиксировали восемь обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки, в результате чего двое военных ранены.