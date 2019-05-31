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РИА Новости

В ЛНР сообщили о двух нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки

Вчера, 07:37
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© AP Photo / Anatolii StepanovСолдаты ВСУ на линии разграничения в Донбассе
Солдаты ВСУ на линии разграничения в Донбассе
© AP Photo / Anatolii Stepanov
ЛУГАНСК, 31 мая - РИА Новости. Украинские силовики два раза за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
В четверг в ЛНР сообщали о трех нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за сутки.
"За сутки украинские силовики два раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 и 82 миллиметра", - сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным Народной милиции, ВС Украины вели огонь в район населенных пунктов Желобок и Голубовское.
Украинские силовики, в свою очередь, сообщили в пятницу, что зафиксировали восемь обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки, в результате чего двое военных ранены.
По данным силовиков, ополченцы "восемь раз нарушили режим прекращения огня". "Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил Украины в Facebook.
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