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РИА Новости

Генконсул России прокомментировал стыковку моста Благовещенск – Хэйхэ

Вчера, 07:31
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© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанкСтыковка международного моста Благовещенск - Хэйхэ. 31 мая 2019
Стыковка международного моста Благовещенск - Хэйхэ. 31 мая 2019
© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
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ХЭЙХЭ (Китай), 31 мая - РИА Новости. Трансграничный автомобильный мост Благовещенск-Хэйхэ, соединение которого состоялось в пятницу, придаст новый импульс развитию торгово-экономических связей России и Китая и приграничных районов двух стран, заявил РИА Новости генеральный консул РФ в городе Шэньян Сергей Черненко.
"Мы стали свидетелями исторического события - стыковки российской и китайской части автомобильного моста через реку Амур в районе городов Благовещенск и Хэйхэ. Путь к этому событию был долгим и непростым, длиной почти в 28 лет", - сказал дипломат.
Он рассказал, что идею возведения такого моста начали обсуждать еще в начале 1990-х годов, однако только в декабре 2016 года прошла торжественная церемония начала строительства мостового перехода.
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"В настоящий момент у нас протяженность российско-китайской границы составляет 4,3 тысячи километров, из них почти 3 тысячи километров проходят по рекам. До сих пор, до этого года у нас не было через пограничные реки ни одного большого моста, постоянно действующего мостового перехода, и все действующие ранее варианты переправ через Амур не могли обеспечить круглогодичного транспортного сообщения, были логистически очень сложны", - отметил Черненко.
По его словам, "с появлением моста мы надеемся, что ежедневно по нему смогут проходить около 630 грузовых автомобилей, около 164 пассажирских автобусов, и, по предварительным данным, 68 легковых авто".
"Я уверен, что запуск движения по мосту придаст новый импульс развитию торгово-экономических связей и увеличению взаимных туристических поездок, и станет новой вехой в богатой истории взаимоотношений между нашими регионами. Очень символично, что стыковка моста проходит в год 70-летия установления дипломатических отношений России и Китая и в год межрегионального развития сотрудничества", добавил собеседник агентства.
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В церемонии стыковки с российской стороны принял участие вице-премьер правительства РФ, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, губернатор Приамурья Василий Орлов, директор филиала компании с ограниченной ответственностью по развитию и строительству моста "Амур Хэйлунцзян" Евгений Корольков. С китайской стороны - заместитель председателя Всекитайского комитета Народного политического и консультативного совета (ВК НПКСК) Шао Хун.
Согласно последним данным Минвостокразвития РФ, протяженность российской части моста - 540 метров, к нему будут вести 13 километров подъездных дорог, которые строятся с нуля. Китайская часть мостового перехода составляет вместе с дорогами 5,9 километра.
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КитайРоссияЭкономика
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