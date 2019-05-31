МИД Японии готов впредь вести переговоры по мирному договору с Россией

Встреча глав МИД РФ и Японии С. Лаврова и Т. Коно. Архивное фото

Встреча глав МИД РФ и Японии С. Лаврова и Т. Коно

ТОКИО, 31 мая - РИА Новости. Глава МИД Японии Таро Коно заявил о настрое и впредь продолжать переговоры по мирному договору с Россией, выступив с заявлением по итогам переговоров в Токио с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

"Тесные контакты между министрами иностранных дел двух стран представляют собой большую движущую силу на пути к заключению мирного договора. Пользуясь этой движущей силой, как дипломат я хочу и впредь энергично и неуклонно проводить переговоры", - сказал Коно.

Встреча министров состоялась в Токио после проведения накануне встречи в формате "2+2" глав МИД и Минобороны Японии и России.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Токио претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.