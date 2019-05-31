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РИА Новости

Россия предложила Японии перейти на безвизовый режим

Вчера, 07:24
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Японии Таро Коно
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Японии Таро Коно
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Японии Таро Коно. Архивное фото
ТОКИО, 31 мая — РИА Новости. Россия напомнила Японии о своем давнем предложении перейти к полному безвизовому режиму.

<...> "Начиная с поездок, которые связаны с деловыми, туристическими целями", — сказал глава МИД Сергей Лавров по итогам встречи с его японским коллегой Таро Коно.

Он добавил, что рассчитывает на продолжение диалога в этой сфере, и пояснил, что речь о "безвизе" зашла в связи с имеющимися договоренностями довести к 2023 году масштабы обменов между гражданами стран до 400 тысяч человек в год.
В Токио проходит встреча в формате "2+2": в переговорах участвуют главы внешнеполитических и оборонных ведомств. Россию представляют Сергей Лавров и Сергей Шойгу, Японию — Таро Коно и Такэси Ивая. Стороны обсуждают ключевые вопросы двустороннего сотрудничества и международную повестку.
Встреча глав МИД РФ и Японии С. Лаврова и Т. Коно
Вчера, 07:26
МИД Японии готов впредь вести переговоры по мирному договору с Россией
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ТуризмТаро КоноСергей ЛавровЯпонияРоссияВ мире
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Зачем? Что бы они Курилы оккупировали под видом туристов?
31 мая, 08:59
Арсений Понфиленко
201120032
Нет, что бы россияне имели возможность, хотя бы нелегально получать достойные японские зарплаты и пособия, и увидеть как живут граждане в развитых странах.
31 мая, 10:05
ssaratowvolga
31210022
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