Россия предложила Японии перейти на безвизовый режим

<...> "Начиная с поездок, которые связаны с деловыми, туристическими целями", — сказал глава МИД Сергей Лавров по итогам встречи с его японским коллегой Таро Коно.

Он добавил, что рассчитывает на продолжение диалога в этой сфере, и пояснил, что речь о "безвизе" зашла в связи с имеющимися договоренностями довести к 2023 году масштабы обменов между гражданами стран до 400 тысяч человек в год.