Россия предложила Японии перейти на безвизовый режим

ТОКИО, 31 мая — РИА Новости. Россия напомнила Японии о своем давнем предложении перейти к полному безвизовому режиму.
<...> "Начиная с поездок, которые связаны с деловыми, туристическими целями", — сказал глава МИД Сергей Лавров по итогам встречи с его японским коллегой Таро Коно.
Он добавил, что рассчитывает на продолжение диалога в этой сфере, и пояснил, что речь о "безвизе" зашла в связи с имеющимися договоренностями довести к 2023 году масштабы обменов между гражданами стран до 400 тысяч человек в год.
В Токио проходит встреча в формате "2+2": в переговорах участвуют главы внешнеполитических и оборонных ведомств. Россию представляют Сергей Лавров и Сергей Шойгу, Японию — Таро Коно и Такэси Ивая. Стороны обсуждают ключевые вопросы двустороннего сотрудничества и международную повестку.