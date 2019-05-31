Ракета "Протон-М" после модернизации стала более экологичной

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Установка цифровой системы управления в ракету "Протон-М" повысила ее экологические характеристики, сообщает производитель - Центр Хруничева.

"За годы эксплуатации ракета "Протон-М" совместно с блоком "Бриз-М" прошла четыре фазы глубоких модернизаций, позволивших значительно улучшить её энергомассовые и экологические характеристики при выведении тяжёлых одиночных и парных полезных нагрузок", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте предприятия.

В нем отмечается, что этого удалось добиться за счёт применения цифровой системы управления полетом.

"По результатам многолетнего (2008-2018 гг.) экологического сопровождения пусков ракеты-носителя "Протон" с космодрома Байконур, проводимых совместно российской и казахстанской стороной, сделан вывод об отсутствии при штатных пусках превышения допустимых техногенных нагрузок на окружающую среду", - говорится в сообщении.