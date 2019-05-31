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РИА Новости

Британские власти подвергают Ассанжа психологическим пыткам, заявили в ООН

Вчера, 06:59
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© AP Photo / PA / Victoria JonesОснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж в полицейском фургоне после задержания в Лондоне
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в полицейском фургоне после задержания в Лондоне
© AP Photo / PA / Victoria Jones
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Британские власти подвергают Джулиана Ассанжа пыткам, заявил спецдокладчик ООН по вопросам пыток и жестокого обращения Нильс Мельцер.

"Исчерпывающие свидетельства видны невооруженным глазом. Ассанжа на протяжении нескольких лет сознательно подвергали жестоким, бесчеловечным и унижающим формам обращения, накапливающийся эффект которых может быть приравнен к психологической пытке", — цитирует Times слова эксперта, посетившего Ассанжа в тюрьме.

По его словам, у основателя Wikileaks есть все симптомы длительного страдания от психологической пытки, включая стресс, хроническую тревожность и ярко выраженную психологическую травму.
Накануне стало известно, что Ассанжа переместили в медицинское отделение тюрьмы Белмарш.
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Джулиан Ассанж

Ассанж стал известен благодаря публикациям, разоблачающим действия США во время военных операций в Афганистане и Ираке, в частности убийства мирных граждан. Кроме того, он опубликовал материалы об условиях содержания в американской тюрьме Гуантанамо на Кубе.
В 2010 году в Швеции его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Ассанж отрицал эти обвинения. По его словам, женщины, подавшие на него заявление, действовали из мести и под влиянием правоохранительных органов.
С 2012-го основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года Ассанжа задержали по ордеру, выданному в 2012-м за его неявку в суд, а также по требованиям властей Швеции и Соединенных Штатов.
Первого мая его приговорили к 11,5 месяца тюрьмы за нарушение условий выхода под залог. На прошлой неделе власти США предъявили Ассанжу новые обвинения в шпионаже и раскрытии секретной информации. Теперь ему грозит до 175 лет лишения свободы. Суду предстоит принять решение по вопросу об экстрадиции журналиста в Штаты.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
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Джулиан АссанжВеликобританияООНДело против основателя WikiLeaks Джулиана АссанжаВ мире
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