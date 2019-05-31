Британские власти подвергают Ассанжа психологическим пыткам, заявили в ООН

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Британские власти подвергают Джулиана Ассанжа пыткам, заявил спецдокладчик ООН по вопросам пыток и жестокого обращения Нильс Мельцер.

"Исчерпывающие свидетельства видны невооруженным глазом. Ассанжа на протяжении нескольких лет сознательно подвергали жестоким, бесчеловечным и унижающим формам обращения, накапливающийся эффект которых может быть приравнен к психологической пытке", — цитирует Times слова эксперта, посетившего Ассанжа в тюрьме.

По его словам, у основателя Wikileaks есть все симптомы длительного страдания от психологической пытки, включая стресс, хроническую тревожность и ярко выраженную психологическую травму.

Накануне стало известно, что Ассанжа переместили в медицинское отделение тюрьмы Белмарш.

Джулиан Ассанж

Ассанж стал известен благодаря публикациям, разоблачающим действия США во время военных операций в Афганистане и Ираке, в частности убийства мирных граждан. Кроме того, он опубликовал материалы об условиях содержания в американской тюрьме Гуантанамо на Кубе.

В 2010 году в Швеции его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Ассанж отрицал эти обвинения. По его словам, женщины, подавшие на него заявление, действовали из мести и под влиянием правоохранительных органов.

С 2012-го основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года Ассанжа задержали по ордеру, выданному в 2012-м за его неявку в суд, а также по требованиям властей Швеции и Соединенных Штатов.