Водитель автобуса, попавшего в ДТП в Приморье, поместили под домашний арест

ВЛАДИВОСТОК, 31 мая - РИА Новости. Суд поместил под домашний арест водителя автобуса, который с китайскими туристами перевернулся в Уссурийске, сообщил РИА Новости представитель УМВД РФ по Приморскому краю.
"Он находился в больнице, а сейчас по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сказал собеседник. Он уточнил, что до этого водитель был задержан.
Во вторник при опрокидывании автобуса с 43 китайскими туристами в Уссурийске погибли два человека, 19 пострадали. Власти региона уточнили, что погибшие - граждане КНР, водитель жив, ему, по предварительной информации, стало плохо за рулем. Туристы уже вернулись домой, всех пострадавших выписали. Возбуждено уголовное дело.