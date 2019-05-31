Водитель автобуса, попавшего в ДТП в Приморье, поместили под домашний арест

ВЛАДИВОСТОК, 31 мая - РИА Новости. Суд поместил под домашний арест водителя автобуса, который с китайскими туристами перевернулся в Уссурийске, сообщил РИА Новости представитель УМВД РФ по Приморскому краю.

"Он находился в больнице, а сейчас по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сказал собеседник. Он уточнил, что до этого водитель был задержан.