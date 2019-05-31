Япония сместит зоны проведения учений ВВС США близ Токио

ТОКИО, 31 мая – РИА Новости. Правительство Японии приняло решение сместить зоны проведения учений дислоцированных в стране американских ВВС в Тихом океане на несколько десятков километров к югу от полуострова Боссо недалеко от Токио.

Телеканал отмечает, что смещение зоны учений вызвано ожидаемым увеличением числа рейсов в Токио к 2020 году, когда в японской столице пройдут летние Олимпийские игры. По предварительным данным, число взлетов и посадок в Международном аэропорту Нарита может быть увеличено на 40 тысяч в год.