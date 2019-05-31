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РИА Новости

Япония сместит зоны проведения учений ВВС США близ Токио

Вчера, 06:44
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ТОКИО, 31 мая – РИА Новости. Правительство Японии приняло решение сместить зоны проведения учений дислоцированных в стране американских ВВС в Тихом океане на несколько десятков километров к югу от полуострова Боссо недалеко от Токио.
По данным NHK, изменения были оговорены между правительствами двух стран и вступят в силу с середины июля.
Телеканал отмечает, что смещение зоны учений вызвано ожидаемым увеличением числа рейсов в Токио к 2020 году, когда в японской столице пройдут летние Олимпийские игры. По предварительным данным, число взлетов и посадок в Международном аэропорту Нарита может быть увеличено на 40 тысяч в год.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
30 мая, 13:27
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