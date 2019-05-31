В Балтийское море вошел американский командный корабль

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Командный корабль ВМС США USS Mount Whitney вошел в акваторию Балтийского моря, свидетельствуют данные мониторингового ресурса Marine Traffic.
Корабль примет участие в военно-морских учениях НАТО Baltops (Baltic Operations) 2019, которые пройдут с 9 по 21 июня возле побережья Германии, Польши, Латвии, Литвы, Швеции и Дании.
Участниками маневров станут 18 стран-членов и партнеров альянса. Будут задействованы около 12 тысяч военнослужащих, 44 военных корабля и более 40 самолетов и вертолетов.
Во время учений планируется провести десантные операции, отработать операции по ПВО и борьбе с надводными и подводными силами потенциального противника.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов также призывал НАТО прекратить военную активность у границ страны для снижения напряженности.