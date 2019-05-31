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РИА Новости

В Балтийское море вошел американский командный корабль

Вчера, 06:40
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© РИА Новости / Спутник, Александр Заболотный  / Перейти в фотобанкФлагманский корабль 6-го флота США USS Mount Whitney
Флагманский корабль 6-го флота США USS Mount Whitney
© РИА Новости / Спутник, Александр Заболотный
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Флагманский корабль 6-го флота США USS Mount Whitney. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Командный корабль ВМС США USS Mount Whitney вошел в акваторию Балтийского моря, свидетельствуют данные мониторингового ресурса Marine Traffic.
Корабль примет участие в военно-морских учениях НАТО Baltops (Baltic Operations) 2019, которые пройдут с 9 по 21 июня возле побережья Германии, Польши, Латвии, Литвы, Швеции и Дании.
Участниками маневров станут 18 стран-членов и партнеров альянса. Будут задействованы около 12 тысяч военнослужащих, 44 военных корабля и более 40 самолетов и вертолетов.
Во время учений планируется провести десантные операции, отработать операции по ПВО и борьбе с надводными и подводными силами потенциального противника.
Фрегат ВМС Дании Тетис
2 мая, 06:01
В Балтийское море вошла группировка кораблей НАТО
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов также призывал НАТО прекратить военную активность у границ страны для снижения напряженности.
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Российский самолет приблизился к флагману Шестого флота СШАЭто произошло в небе над Норвежским морем во время учений альянса Trident Juncture. Фотографии воздушного судна, сделанные с борта флагманского корабля Шестого флота США USS Mount Whitney, опубликованы в соцсетях.
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Балтийское мореВоенно-морские силы СШАНАТОРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Ни один российский военный корабль не пересекал атлантику за все время существования РФ. Могу назвать и причину: просто дрова могут закончиться на пол дороги.
31 мая, 09:10
no no
36301030
Ну это же конечно все меняет, кроме факта, что росфлот всегда плещется возле берега.
31 мая, 09:18
no no
36201012
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