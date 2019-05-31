В Балтийское море вошел американский командный корабль

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Командный корабль ВМС США USS Mount Whitney вошел в акваторию Балтийского моря, свидетельствуют данные мониторингового ресурса Командный корабль ВМС США USS Mount Whitney вошел в акваторию Балтийского моря, свидетельствуют данные мониторингового ресурса Marine Traffic

Корабль примет участие в военно-морских учениях НАТО Baltops (Baltic Operations) 2019, которые пройдут с 9 по 21 июня возле побережья Германии, Польши, Латвии, Литвы, Швеции и Дании.

Участниками маневров станут 18 стран-членов и партнеров альянса. Будут задействованы около 12 тысяч военнослужащих, 44 военных корабля и более 40 самолетов и вертолетов.

Во время учений планируется провести десантные операции, отработать операции по ПВО и борьбе с надводными и подводными силами потенциального противника.

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".