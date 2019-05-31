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РИА Новости

Медики прооперировали ребенка, пострадавшего при падении с батута в Бурятии

Вчера, 06:32
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КРАСНОЯРСК, 31 мая — РИА Новости. Врачи прооперировали ребенка, который из всех пострадавших детей при падении с батута в Бурятии, находился в самом тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в бурятском центре медицины катастроф.
Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ в четверг ветер перевернул батут. Пятеро детей пострадали и были госпитализированы, четверо из них в реанимации.
В управлении МВД Бурятии сообщили, что батут снесло порывом ветра. На месте работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства происшествия. Власти Улан-Удэ совместно с надзорными органами проверят все батуты в городе после ЧП. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту травмирования детей. Прокуратура проводит свою проверку. По ее данным, возраст детей от 2 до 7 лет.
"Прооперирован самый тяжелый из детей, 2015 года рождения. Состояние остальных без изменений", - сказал собеседник агентства.
Министр здравоохранения республики заявил журналистам, что родителям позволят навестить детей в реанимации.
Автомобиль скорой помощи
30 мая, 16:04
Власти выплатят компенсацию семьям детей, пострадавших на батуте в Улан-Удэ
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