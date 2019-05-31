Медики прооперировали ребенка, пострадавшего при падении с батута в Бурятии

КРАСНОЯРСК, 31 мая — РИА Новости. Врачи прооперировали ребенка, который из всех пострадавших детей при падении с батута в Бурятии, находился в самом тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в бурятском центре медицины катастроф.

Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ в четверг ветер перевернул батут. Пятеро детей пострадали и были госпитализированы, четверо из них в реанимации.

В управлении МВД Бурятии сообщили, что батут снесло порывом ветра. На месте работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства происшествия. Власти Улан-Удэ совместно с надзорными органами проверят все батуты в городе после ЧП. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту травмирования детей. Прокуратура проводит свою проверку. По ее данным, возраст детей от 2 до 7 лет.

"Прооперирован самый тяжелый из детей, 2015 года рождения. Состояние остальных без изменений", - сказал собеседник агентства.