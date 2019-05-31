Ученые придумали, как избавить растения от наследственного стресса

ВЛАДИВОСТОК, 31 мая - РИА Новости. Российские и тайваньские ученые разработали биоинженерные методы, позволяющие развить в культурных растениях наследственную память о реакции на стресс и сохранить стабильный урожай, сообщает Дальневосточный федеральный университет.

В исследованиях приняли участие молекулярные биологи ДВФУ, Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН) и Национального университета Тайваня. Они проанализировали знания о механизмах реакции растений на разные виды стресса от факторов окружающей среды. Ученые выяснили, что клетки растений узнают о стрессе с помощью подсистем, во взаимодействии которых важную роль играют SWI/SNF белки.

"Именно с ними ученые предлагают проводить биоинженерные операции для повышения стрессоустойчивости растений", - говорится в сообщении.