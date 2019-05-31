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РИА Новости
Культура

Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета

Вчера, 06:14
183973
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБалерина Анастасия Волочкова с солистом Большого театра Ринатом Арифулиным выступают на ее юбилейном концерте в Государственном Кремлевском дворце
Балерина Анастасия Волочкова с солистом Большого театра Ринатом Арифулиным выступают на ее юбилейном концерте в Государственном Кремлевском дворце
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Глава администрации Анапы Юрий Поляков распорядился отменить электронные торги, предусматривающие закупку услуги "по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой", сообщается на сайте городской администрации.
Волочкова должна была выступить в Анапе на открытии курортного сезона 8 июня. Согласно данным Единой информационной системы в сфере закупок, заказчиком выступил городской театр Анапы, изначальная стоимость тендера составила 639 тысяч рублей.
Поляков выступил против траты денег на концерт Волочковой, отметив, что есть "первоочередные цели", где эти средства более востребованы.
В то же время он не стал возражать против того, чтобы выступление балерины на открытии курортного сезона оплатили местные бизнесмены.
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КультураЮрий ПоляковАнастасия ВолочковаАнапа
Популярные комментарии
Интересно, это ж какие концерты даёт Волочкова? Ползает по сцене на шпагате? Она в новостях задрала уже, кроме непонятного шпага, который делают все нормальные спортсменки, в ней больше ничего нет, зато пиар на всю страну. Тьфу, мерзость какая.
31 мая, 07:09
Роман Романов
398241006
"По показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой"- А она поет или на ложках, или на балалайке играет???
31 мая, 06:22
Alex Ander
255712002
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