Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Глава администрации Анапы Юрий Поляков распорядился отменить электронные торги, предусматривающие закупку услуги "по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой", сообщается на сайте городской администрации.
Волочкова должна была выступить в Анапе на открытии курортного сезона 8 июня. Согласно данным Единой информационной системы в сфере закупок, заказчиком выступил городской театр Анапы, изначальная стоимость тендера составила 639 тысяч рублей.
Поляков выступил против траты денег на концерт Волочковой, отметив, что есть "первоочередные цели", где эти средства более востребованы.
В то же время он не стал возражать против того, чтобы выступление балерины на открытии курортного сезона оплатили местные бизнесмены.