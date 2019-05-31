Лавров рассказал, что поможет вывести отношения с Токио на новый уровень

ТОКИО, 31 мая - РИА Новости. Только повышение темпов и расширение сфер экономического сотрудничества, а также выстраивание партнерства в международных делах может вывести отношения Москвы и Токио на новый уровень, заявил на встрече с главой МИД Японии Таро Коно министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, у Японии и России очень хорошая динамика контактов как на высшем, так и на министерском уровнях.

"Важно эту динамику конвертировать в насыщение содержанием наших практических связей", - сказал Лавров.

"Имею в виду повышение темпов и расширение сфер экономического сотрудничества, выстраивание партнерства в международных делах. Все это только и может вывести нас на создание принципиально нового качества отношений", - подчеркнул министр.

Он выразил уверенность, что обоим министрам есть, что доложить президенту Владимиру Путину и премьер-министру Синдзо Абэ, "когда они встретятся в Осаке в конце июня".

Россия и Япония давно ведут переговоры по мирному договору. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.