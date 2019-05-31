Под Смоленском пресекли незаконный вывоз бивней мамонта в Белоруссию

"На автодороге Москва-Минск полицейскими остановлен грузовой автомобиль, который следовал из Москвы в Республику Беларусь. В нем находилось более 60 мешков с бивнями мамонта и их фрагментами, возраст которых не менее 10 тысяч лет. По предварительной информации, палеонтологические материалы были добыты в Якутии. Разрешительные документы министерства культуры Российской Федерации на вывоз культурных ценностей, а также заключение аттестованного эксперта министерства культуры о принадлежности бивней мамонта и их фрагментов к культурными ценностями у водителя отсутствовали", - сообщила Волк.