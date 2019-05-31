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РИА Новости

Под Смоленском пресекли незаконный вывоз бивней мамонта в Белоруссию

Вчера, 06:04
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Незаконный вывоз бивней мамонта предотвратили полицейские совместно с сотрудниками ФСБ в Смоленской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"На автодороге Москва-Минск полицейскими остановлен грузовой автомобиль, который следовал из Москвы в Республику Беларусь. В нем находилось более 60 мешков с бивнями мамонта и их фрагментами, возраст которых не менее 10 тысяч лет. По предварительной информации, палеонтологические материалы были добыты в Якутии. Разрешительные документы министерства культуры Российской Федерации на вывоз культурных ценностей, а также заключение аттестованного эксперта министерства культуры о принадлежности бивней мамонта и их фрагментов к культурными ценностями у водителя отсутствовали", - сообщила Волк.
Проведенная экспертиза показала, что изъятые два бивня мамонта и три их фрагмента представляют особую культурную ценность, а примерная их стоимость превышает 650 тысяч рублей.
Следственным отделом УФСБ России по Смоленской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 226.1 УК РФ.
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