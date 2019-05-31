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РИА Новости

Мексика отправит делегацию в США для решения ситуации с новыми пошлинами

Вчера, 06:01
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CC BY-SA 3.0 / Alfonsobouchot / Мексика
Мексика
CC BY-SA 3.0 / Alfonsobouchot /
Мексика. Архивное фото
МЕХИКО, 31 мая - РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что уже в пятницу в США вылетает делегация во главе с министром иностранных дел Марсело Эбрардом для решения ситуации в связи с новыми пошлинами.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о введении с 10 июня пошлин в размере 5% на все товары из Мексики, которые будут увеличиваться, если проблема нелегальных мигрантов сохранится.

"Я предлагаю, чтобы вы дали инструкции своим чиновникам, если это не будет неудобно, принять представителей нашего правительства, возглавляемых министром иностранных дел, которые, начиная с завтрашнего дня (пятницы), перемещаются в Вашингтон, чтобы прийти к соглашению на благо двух стран", - написал Лопес Обрадор в своем обращении к Трампу, опубликованном в его микроблоге в Twitter.

"Президент Трамп: социальные проблемы не лишаются налогами или насильственными мерами", - отметил мексиканский лидер.
По словам Лопеса Обрадора, он не сторонник конфликта. "Сразу скажу вам, что я не хочу конфронтации… Я не верю в закон "зуб за зуб" или "глаз за глаз", потому что в этом случае мы останемся щербатыми или ослепнем на один глаз", - отметил президент.
Также он предложил усилить диалог двух стран и искать глубинные альтернативы в сфере миграционной политики, в то же время пообещав, что скоро поток мексиканских мигрантов в США прекратится. "В ближайшее время у мексиканцев не будет необходимости ехать в США, миграция будет опционной, а не вынужденной. Так будет потому, что мы боремся с коррупцией, главной проблемой Мексики, и наша страна превратиться с мощную экономику с социальным прицелом", - отметил Лопес Обрадор.
Он напомнил Трампу, что и сейчас Мексика выполняет свои обязательства в части препятствования нелегальной миграции через ее территорию по мере возможностей и при условии соблюдения прав человека.
Президент США Трамп 29 марта пригрозил закрыть границу с Мексикой, если Мехико не остановит поток нелегальной миграции. В тот же день глава латиноамериканского государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что не намерен вступать в полемику с коллегой из соседней страны из-за его угроз.
Ежегодно несколько сотен тысяч человек, в основном из бедных стран Центральной Америки, пытаются добраться до США через Мексику. На этом пути они нередко становятся жертвами преступных группировок или торговцев людьми.
Ранее в четверг мексиканский сенат начал ратификацию нового соглашения о свободной торговле с США и Канадой.
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