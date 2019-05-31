Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-31T05:57Z
https://ria.ru/20190531/1555131750.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155514/04/1555140417_0:70:3372:1967_1036x0_80_0_0_0905b7a0836f790097b7cb47a168c66c.jpg
РИА Новости

Названы самые доступные автомобили с большим клиренсом

Вчера, 05:57
22400
© РИА Новости / Алексей КуденкоАвтомобиль Renault Duster
Автомобиль Renault Duster
© РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Журнал "За рулем" назвал самые доступные автомобили с большим клиренсом, которые представлены на российском рынке.
Основными критериями отбора стали большой дорожный просвет (около 200 миллиметров) и цена машины (до миллиона рублей).
На первом месте оказался французский кроссовер Renault Duster и его соплатформенники. Автомобили этого семейства (Renault Duster и Kaptur, Nissan Terrano) во многом идентичны, имеют версии с полным и передним приводом.
Начальная стоимость самой доступной модели — Duster — составляет 699 тысяч рублей, Kaptur — 879 тысяч, Nissan Teranno — 930 тысяч. При этом заявленный клиренс у всех моделей составляет 205 миллиметров.
Интерьер автомобиля Lada Granta
18 мая, 09:05
Названы самые популярные в России новые автомобили с "механикой"
Далее расположилась отечественная Lada Vesta Cross. Во внедорожном исполнении автомобиль имеет вполне кроссоверный клиренс — 203 миллиметрам. Однако, несмотря на высокий дорожный просвет, для данной модели недоступен полный привод.
В списке оказалась и другая отечественная модель — Lada 4x4. При начальной цене в 518 тысяч рублей этот автомобиль располагает клиренсом в 200 миллиметров, постоянным полным приводом, небольшой массой, а также короткими свесами.
Также эксперты отметили внедорожник Chevrolet Niva, начальная стоимость которого составляет 588 тысяч рублей. Эта модель имеет хороший дорожный просвет, постоянный полный привод с понижающей передачей и блокировку межосевого дифференциала.
Кроме указанных моделей, в списке оказались автомобили семейства УАЗ.
Согласно замерам "За рулем", клиренс у модели "Патриот" составляет 205 миллиметров при начальной стоимости в 794 тысячи рублей. Привод у данного автомобиля — постоянный задний с жестко подключаемой передней осью.
При этом в модельном ряду семейства присутствуют более дешевые автомобили, такие как "Хантер", однако дорожный просвет у них практически такой же, отмечают эксперты.
Селектор переключения АКПП
15 мая, 05:03
Названы самые популярные автомобили с коробкой-автоматом
20531623
АвтоЗа рулемРоссия
Рекомендуем
Балерина Анастасия Волочкова с солистом Большого театра Ринатом Арифулиным выступают на ее юбилейном концерте в Государственном Кремлевском дворце
Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о ведении Украиной двух войн
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
Летчик-испытатель рассказал о преимуществах Су-57
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Флагманский корабль 6-го флота США USS Mount Whitney
В Балтийское море вошел американский командный корабль
Зенитные ракетные комплексы С-400
Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану комплексы С-400
Инспектор ГИБДД
Госдума приняла закон об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП
Марсоход Curiosity сделал сэлфи на фоне залежей глины
Марсоход Curiosity натолкнулся на огромные залежи глины на Марсе
Доберман
МВД опубликовало новый перечень потенциально опасных пород собак
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Судно Solitaire выполняет работы по укладке газопровода Северный поток - 2
Банк Интеза не отказывается финансировать "Северный поток — 2"
Задержанные по подозрению во взяточничестве сотрудники МВД по Кабардино-Балкарии
В Кабардино-Балкарии задержали 12 действующих и бывших офицеров МВД
Гитара музыканта коллектива JB and 24 kopeks (Великобритания и Россия) Джулиана Бардока во время выступления на открытии фестиваля Koktebel Jazz Party
Названы лучшие песни в истории человечества
Солдаты ВСУ на линии разграничения в Донбассе
В ЛНР сообщили о двух нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки
Катер Кентавр ВМС Украины
Новые украинские десантные катера оказались тихоходными
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:05После взрыва на заводе в Дзержинске нарушено электроснабжение в Пыре
13:01При взрыве на заводе в Дзержинске пострадали четыре человека
13:00Полицейским в Бельгии разрешили употреблять алкоголь на корпоративах
12:58В подмосковном Чехове горят три цистерны с топливом
12:56По уточненным данным, на нижегородском заводе прогремели три взрыва
12:54Кузнецова получила премию в области редких заболеваний "Синяя птица"
12:51В Москве в воскресенье объявили "желтый" уровень погодной опасности
12:51Шведская эко-активистка пропустит год школы ради поездки в США без самолета
12:49В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев
12:48В новой Москве нашли 18 боеприпасов времен ВОВ
12:47На юге России официально открыли курортный сезон
12:45В Минобороны рассказали о военном сотрудничестве в АТР
12:43Рекордная группа спортсменов переплыла через Керченский пролив
12:41В БиГ в центре приема мигрантов произошел пожар
12:40"Роскосмос" поможет МВД с делом объявленного в розыск бывшего топ-менеджера
12:40В нижегородском Дзержинске назвали причину взрыва на заводе "Кристалл"
12:37Россия пригласила все страны участвовать в мероприятиях по линии Минобороны
12:36Зеленский призвал сделать Украину страной, которой будут гордиться дети
12:28В Нижегородской области прогремели взрывы в цехе по производству тротила
12:28В ДНР сократили комендантский час до 30 сентября
Лента новостейМолния