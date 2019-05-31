Названы самые доступные автомобили с большим клиренсом

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Журнал " Журнал " За рулем " назвал самые доступные автомобили с большим клиренсом, которые представлены на российском рынке.

Основными критериями отбора стали большой дорожный просвет (около 200 миллиметров) и цена машины (до миллиона рублей).

На первом месте оказался французский кроссовер Renault Duster и его соплатформенники. Автомобили этого семейства (Renault Duster и Kaptur, Nissan Terrano) во многом идентичны, имеют версии с полным и передним приводом.

Начальная стоимость самой доступной модели — Duster — составляет 699 тысяч рублей, Kaptur — 879 тысяч, Nissan Teranno — 930 тысяч. При этом заявленный клиренс у всех моделей составляет 205 миллиметров.

Далее расположилась отечественная Lada Vesta Cross. Во внедорожном исполнении автомобиль имеет вполне кроссоверный клиренс — 203 миллиметрам. Однако, несмотря на высокий дорожный просвет, для данной модели недоступен полный привод.

В списке оказалась и другая отечественная модель — Lada 4x4. При начальной цене в 518 тысяч рублей этот автомобиль располагает клиренсом в 200 миллиметров, постоянным полным приводом, небольшой массой, а также короткими свесами.

Также эксперты отметили внедорожник Chevrolet Niva, начальная стоимость которого составляет 588 тысяч рублей. Эта модель имеет хороший дорожный просвет, постоянный полный привод с понижающей передачей и блокировку межосевого дифференциала.

Кроме указанных моделей, в списке оказались автомобили семейства УАЗ.

Согласно замерам "За рулем", клиренс у модели "Патриот" составляет 205 миллиметров при начальной стоимости в 794 тысячи рублей. Привод у данного автомобиля — постоянный задний с жестко подключаемой передней осью.