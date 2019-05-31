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РИА Новости

Мост Благовещенск – Хэйхэ введут в эксплуатацию в апреле 2020 года

Вчера, 05:37
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© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанкСтыковка международного трансграничного автомобильного моста через реку Амур в районе российского города Благовещенска и китайского города Хэйхэ. 31 мая 2019
Стыковка международного трансграничного автомобильного моста через реку Амур в районе российского города Благовещенска и китайского города Хэйхэ. 31 мая 2019
© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
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БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ РАЙОН (Амурская область), 31 мая - РИА Новости. Мост Благовещенск-Хэйхэ через реку Амур, стыковка которого произошла в пятницу, будет сдан в эксплуатацию в апреле 2020 года, сказал журналистам после стыковки министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.
"Строительная готовность моста должна быть в 2019 году в декабре месяце, плюс оформление всей технической документации. К апрелю 2020 года должны быть выполнены все условия согласно условиям контракта, подписанного с нашей подрядной организацией. На сегодня все работы ведутся в графике, условий для срыва мы не видим", - сказал Козлов журналистам.
Строительство трансграничного перехода стартовало в декабре 2016 года в Благовещенском районе Амурской области и велось одновременно с двух берегов, ввод моста в эксплуатацию должен состояться в 2019 году.
В церемонии стыковки с российской стороны принял участие вице-премьер правительства РФ, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, губернатор Приамурья Василий Орлов, директор филиала компании с ограниченной ответственностью по развитию и строительству моста "Амур Хэйлунцзян" Евгений Корольков.
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Во время церемонии стыковки на середине реки Амур, по которой проходит российско-китайская граница, стояли сторожевые катера двух стран.
Строители двух стран установили на замыкающем блоке болты и доложили об успешной стыковке. Со сторожевых катеров запустили зеленые сигнальные ракеты как символ открытого пути.
По данным Минвостокразвития РФ, протяженность российской части моста - 540 метров, к нему будут вести 13 километров подъездных дорог, которые строятся с нуля. Китайская часть мостового перехода составляет вместе с дорогами 5,9 километра. По данным властей Амурской области, мост будет вантовым с низкими пилонами (экстрадозный) с двухполосной автодорогой, Минвостокразвития уточняет, что за сутки его пропускная способность составит 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса, 68 легковых автомобилей и около 5,5 тысячи человек.
Строительства ведется на условиях концессионного соглашения, на паритетной основе для возведения объекта была создана российско-китайская компания.
Губернатор Приамурья Василий Орлов в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи рассказал в интервью РИА Новости, что мост будет достроен в конце декабря 2019 года, а физически движение по нему начнется, "примерно, к апрелю 2020 года". Постоянный пункт пропуска для моста Благовещенск-Хэйхэ (КНР), по словам Орлова, будет создан не раньше сентября, до этого будет действовать временный пункт пропуска для грузового транспорта.
© Фото : Елена ТимошенкоМост Благовещенск-Хэйхэ
Мост Благовещенск-Хэйхэ
© Фото : Елена Тимошенко
Мост Благовещенск-Хэйхэ
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КитайРоссияЭкономика
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