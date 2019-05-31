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РИА Новости

Состыкованы российская и китайская части моста через реку Амур

Вчера, 05:11
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© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанкСтыковка международного трансграничного автомобильного моста через реку Амур в районе российского города Благовещенска и китайского города Хэйхэ. 31 мая 2019
Стыковка международного трансграничного автомобильного моста через реку Амур в районе российского города Благовещенска и китайского города Хэйхэ. 31 мая 2019
© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
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БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ РАЙОН (Амурская область), 31 мая — РИА Новости. Россия и Китай состыковали свои части моста Благовещенск — Хэйхэ через реку Амур, передает корреспондент РИА Новости с места события.
Во время церемонии строители установили болты на замыкающем блоке и доложили об успешном завершении операции.
Со сторожевых катеров двух стран запустили зеленые сигнальные ракеты как символ открытого пути.
Мост планируется ввести в эксплуатацию в апреле 2020 года.
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Трутнев прокомментировал стыковку моста Благовещенск – Хэйхэ
Мост будет вантовым с низкими пилонами и двухполосной автодорогой. Его строительство началось в декабре 2016 года и велось одновременно с двух берегов.
Протяженность российской части моста — 540 метров, а также 13 километров подъездных дорог. Китайская часть вместе с дорогами составляет почти шесть километров.
Пропускная способность моста в сутки — 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса, 68 легковых автомобилей и около 5,5 тысячи человек.
Строительство ведется на условиях концессионного соглашения, на паритетной основе для возведения объекта была создана российско-китайская компания.
Стыковка международного моста Благовещенск - Хэйхэ. 31 мая 2019
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Скоро пойдут эшелоны с навальнятами, ходорковцами и прочей пятой колонной, повезут рабсилу в сибирские лагеря, - валить лес для китайских товарищей.
31 мая, 06:30
СССергей Смирнов
321201011
Ну теперь пойдут эшелоны с лесом-кругляком.
31 мая, 06:23
Алексей Северов
18103225
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