Состыкованы российская и китайская части моста через реку Амур

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ РАЙОН (Амурская область), 31 мая — РИА Новости. Россия и Китай состыковали свои части моста Благовещенск — Хэйхэ через реку Амур, передает корреспондент РИА Новости с места события.
Во время церемонии строители установили болты на замыкающем блоке и доложили об успешном завершении операции.
Со сторожевых катеров двух стран запустили зеленые сигнальные ракеты как символ открытого пути.
Мост планируется ввести в эксплуатацию в апреле 2020 года.
Мост будет вантовым с низкими пилонами и двухполосной автодорогой. Его строительство началось в декабре 2016 года и велось одновременно с двух берегов.
Протяженность российской части моста — 540 метров, а также 13 километров подъездных дорог. Китайская часть вместе с дорогами составляет почти шесть километров.
Пропускная способность моста в сутки — 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса, 68 легковых автомобилей и около 5,5 тысячи человек.
Строительство ведется на условиях концессионного соглашения, на паритетной основе для возведения объекта была создана российско-китайская компания.