Состыкованы российская и китайская части моста через реку Амур

Стыковка международного трансграничного автомобильного моста через реку Амур в районе российского города Благовещенска и китайского города Хэйхэ. 31 мая 2019

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ РАЙОН (Амурская область), 31 мая — РИА Новости. Россия и Китай состыковали свои части моста Благовещенск — Хэйхэ через реку Амур, передает корреспондент РИА Новости с места события.

Во время церемонии строители установили болты на замыкающем блоке и доложили об успешном завершении операции.

Со сторожевых катеров двух стран запустили зеленые сигнальные ракеты как символ открытого пути.

Мост планируется ввести в эксплуатацию в апреле 2020 года.

Мост будет вантовым с низкими пилонами и двухполосной автодорогой. Его строительство началось в декабре 2016 года и велось одновременно с двух берегов.

Протяженность российской части моста — 540 метров, а также 13 километров подъездных дорог. Китайская часть вместе с дорогами составляет почти шесть километров.

Пропускная способность моста в сутки — 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса, 68 легковых автомобилей и около 5,5 тысячи человек.