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РИА Новости
Ситуация в Судане

Военный совет Судана закрыл бюро "Аль-Джазиры" в Хартуме

Вчера, 04:59
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© РИА Новости / Салих Башир / Перейти в фотобанкВоеннослужащие дежурят на одной из улиц Хартума
Военнослужащие дежурят на одной из улиц Хартума
© РИА Новости / Салих Башир
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ДОХА, 31 мая - РИА Новости. Переходный военный совет Судана распорядился лишить аккредитации корреспондентов вещающего из Катара межарабского телеканала "Аль-Джазира" и закрыть его бюро в этой стране, телевещательная корпорация "Аль-Джазира" осудила это решение.
Как сообщил телеканал, распоряжение о закрытии офиса в Судане от военного совета поступило в пятницу, военные ворвались в помещения, которые занимало бюро "Аль-Джазиры".
В заявлении "Аль-Джазиры", распространенном в СМИ по этому поводу, говорится, что на телеканале "удивлены принятием таких мер без предоставления каких-либо доказательств нарушения правил профессиональной журналистики".
Телеканал призвал суданские власти пересмотреть принятое решение и разрешить журналистам вернуться к работе в ближайшее время.
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Решение о закрытии офиса "Аль-Джазиры" в Хартуме последовало после того, как телеканал сообщил об убийстве и ранении силами безопасности нескольких демонстрантов вблизи столичной площади, где проходит массовая акция за передачу власти военными гражданскому руководству, и показал, как их переносят на носилках.
Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Однако народные протесты, несмотря на обещания военных, не утихают. Протестующие требуют немедленного формирования гражданского управляющего органа и передачи ему всех властных полномочий.
В ходе переговоров оппозиции и военсовета 15 мая было достигнуто принципиальное согласие о трехгодичном переходном периоде.
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Ситуация в СуданеАль-Джазира (телекомпания)СуданВ мире
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