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РИА Новости

Началась церемония соединения российской и китайской части моста через Амур

Вчера, 04:58
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© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанкСтыковка международного трансграничного автомобильного моста через реку Амур в районе российского города Благовещенска и китайского города Хэйхэ. 31 мая 2019
Стыковка международного трансграничного автомобильного моста через реку Амур в районе российского города Благовещенска и китайского города Хэйхэ. 31 мая 2019
© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
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ХЭЙХЭ (Китай), 31 мая - РИА Новости. Церемония соединения российской и китайской части трансграничного автомобильного моста Благовещенск - Хэйхэ через реку Амур началась в пятницу утром в китайском городе Хэйхэ.
Старт церемонии стыковки двух частей моста дали вице-премьер правительства РФ, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев и заместитель председателя Всекитайского комитета Народного политического и консультативного совета (ВК НПКСК) Шао Хун.
"Объявляю, что 31 мая 2019 года разрешено начать соединение российско-китайского моста "Благовещенск - Хэйхэ", - по очереди заявили Трутнев и Шао Хун.
Возведение трансграничного перехода стартовало в декабре 2016 года в Благовещенском районе Амурской области, ввод в эксплуатацию нового пограничного мостового перехода должен состояться в 2019 году.
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Протяженность российской части моста - 540 метров, к нему будут вести 13 километров подъездных дорог, которые строятся с нуля. Китайская часть мостового перехода составляет вместе с дорогами 5,9 километра.
По данным властей Амурской области, мост будет вантовым с низкими пилонами (экстрадозный) с двухполосной автодорогой, Минвостокразвития уточняет, что за сутки его пропускная способность составит 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса, 68 легковых автомобилей и около 5,5 тысячи человек.
Строительство ведется на условиях концессионного соглашения, на паритетной основе для возведения объекта была создана российско-китайская компания.
Губернатор Приамурья Василий Орлов в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи рассказал в интервью РИА Новости, что мост будет достроен в конце декабря 2019 года, а физически движение по нему начнется, "примерно, к апрелю 2020 года". Постоянный пункт пропуска для моста Благовещенск - Хэйхэ (КНР), по словам Орлова, будет создан не раньше сентября, до этого будет действовать временный пункт пропуска для грузового транспорта.
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Стыковка международного трансграничного автомобильного моста через реку Амур в районе российского города Благовещенска и китайского города Хэйхэ. 31 мая 2019
Мост Благовещенск – Хэйхэ введут в эксплуатацию в апреле 2020 года
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