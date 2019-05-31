Началась церемония соединения российской и китайской части моста через Амур

Стыковка международного трансграничного автомобильного моста через реку Амур в районе российского города Благовещенска и китайского города Хэйхэ. 31 мая 2019

ХЭЙХЭ (Китай), 31 мая - РИА Новости. Церемония соединения российской и китайской части трансграничного автомобильного моста Благовещенск - Хэйхэ через реку Амур началась в пятницу утром в китайском городе Хэйхэ.

Старт церемонии стыковки двух частей моста дали вице-премьер правительства РФ, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев и заместитель председателя Всекитайского комитета Народного политического и консультативного совета (ВК НПКСК) Шао Хун.

"Объявляю, что 31 мая 2019 года разрешено начать соединение российско-китайского моста "Благовещенск - Хэйхэ", - по очереди заявили Трутнев и Шао Хун.

Возведение трансграничного перехода стартовало в декабре 2016 года в Благовещенском районе Амурской области, ввод в эксплуатацию нового пограничного мостового перехода должен состояться в 2019 году.

Протяженность российской части моста - 540 метров, к нему будут вести 13 километров подъездных дорог, которые строятся с нуля. Китайская часть мостового перехода составляет вместе с дорогами 5,9 километра.

По данным властей Амурской области, мост будет вантовым с низкими пилонами (экстрадозный) с двухполосной автодорогой, Минвостокразвития уточняет, что за сутки его пропускная способность составит 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса, 68 легковых автомобилей и около 5,5 тысячи человек.

Строительство ведется на условиях концессионного соглашения, на паритетной основе для возведения объекта была создана российско-китайская компания.