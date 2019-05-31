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РИА Новости
Новое оружие России

Летчик-испытатель рассказал о преимуществах Су-57

Вчера, 04:57
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМногофункциональные истребители пятого поколения Су-57
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Летчик-испытатель Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю. А. Гагарина Сергей Китаев рассказал в интервью телеканалу "Звезда" о преимуществах нового истребителя Су-57.
Летчик отметил суперманевренность нового самолета и более современное управление. "Он вобрал в себя все лучшее из предыдущих опытов. Я думаю, что летный состав в частях воспримет его на ура", — выразил уверенность Китаев.
Появилось видео сборки первого серийного Су-57
29 мая, 15:43
Появилось видео сборки первого серийного Су-57
По словам испытателя, для тренированного летного состава машина "не сложнее в управлении, чем Су-35", который уже хорошо себя зарекомендовал в войсках.
"У Су-57 тоже большое будущее, его ждет успех", — подытожил летчик.
На днях появилось видео сборки первого серийного экземпляра Су-57. А в середине мая президент Владимир Путин заявил на совещании с руководителями оборонных предприятий о необходимости полностью переоснастить новейшими истребителями три авиационных полка. При этом Путин выразил надежду, что в ближайшее время будет заключен контракт на поставку 76 Су-57.
Су-57 — российский истребитель пятого поколения. Первый полет состоялся в 2010 году. Самолет обладает высокой маневренностью и способен летать на сверхзвуковой скорости. Оснащен современным комплексом бортового оборудования, который, вкупе с малой заметностью, обеспечивает превосходство над конкурентами.
Cу-57
18 июля 2017, 10:32
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 сочетает в себе функции ударного самолета и истребителя. Подробнее о его технических особенностях – в инфографике Ria.ru.
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Новое оружие РоссииСу-57Воздушно-космические силы РоссииРоссияБезопасность
Популярные комментарии
Успех будет, если таких машин будет 300 - 500 в войсках ...
31 мая, 07:22
Витя Сирнова
72300035
По-настоящему оценить достоинства и недостатки боевой машины можно только в боевых условиях. И как то из 4++ вдруг превратился в 5.
31 мая, 09:08
aalekseevan
34210019
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