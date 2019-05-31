Летчик-испытатель рассказал о преимуществах Су-57

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Летчик-испытатель Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю. А. Гагарина Сергей Китаев рассказал в интервью Летчик-испытатель Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю. А. Гагарина Сергей Китаев рассказал в интервью телеканалу "Звезда" о преимуществах нового истребителя Су-57.

Летчик отметил суперманевренность нового самолета и более современное управление. "Он вобрал в себя все лучшее из предыдущих опытов. Я думаю, что летный состав в частях воспримет его на ура", — выразил уверенность Китаев.

По словам испытателя, для тренированного летного состава машина "не сложнее в управлении, чем Су-35", который уже хорошо себя зарекомендовал в войсках.

"У Су-57 тоже большое будущее, его ждет успех", — подытожил летчик.

На днях появилось видео сборки первого серийного экземпляра Су-57. А в середине мая президент Владимир Путин заявил на совещании с руководителями оборонных предприятий о необходимости полностью переоснастить новейшими истребителями три авиационных полка. При этом Путин выразил надежду, что в ближайшее время будет заключен контракт на поставку 76 Су-57.