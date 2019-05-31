Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-31T04:20Z
https://ria.ru/20190531/1555131316.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155498/00/1554980058_0:240:1280:960_1036x0_80_0_0_777b1cfd042b18eddaeffc45d5361a90.jpg
РИА Новости

Пострадавшего в ДТП в Приморье китайского туриста выписали из больницы

Вчера, 04:20
669
© Фото : Управление МВД России по Приморскому краюПассажирский автобус перевернулся в Приморье
Пассажирский автобус перевернулся в Приморье
© Фото : Управление МВД России по Приморскому краю
ВЛАДИВОСТОК, 31 мая - РИА Новости. Врачи выписали китайского туриста и русского водителя, пострадавших при опрокидывании автобуса с туристами в Приморье, сообщил РИА Новости представитель департамента здравоохранения региона.
"Состояние их здоровья позволяло их выписать, поэтому они выписаны для амбулаторного наблюдения по месту жительства", - сказал собеседник, добавив, что турист уже отправился домой.
Представитель пресс-службы администрации сообщил РИА Новости, что родственники еще не забрали тела двух погибших туристов. "Тела еще не забрали, департамент готовит документы. Родственники еще решают, кремировать ли погибших здесь или забрать тела на родину", - добавил собеседник.
В больнице Уссурийска оставался один гражданин КНР, с ним находились еще двое туристов - родственник и коллега, сообщали ранее власти региона.
Во вторник при опрокидывании автобуса с 43 китайскими туристами в Уссурийске погибли два человека, 19 пострадали. Власти региона уточнили, что погибшие - граждане КНР, водитель жив, ему, по предварительной информации, стало плохо за рулем. Всех пострадавших отвезли в больницу, значительную часть отпустили после оказания помощи. Четверых оставили в медучреждении, один из них - гражданин КНР - находился в реанимации, 38 туристов были размещены в одной из гостиниц Уссурийска. По факту ДТП возбуждено дело, водитель заключен под стражу.
ДТП с автобусом в Приморье. 28 мая 2019
29 мая, 04:35
Попавшие в ДТП в Приморье китайские туристы возвращаются домой
000000
ДТП с автобусом в ПриморьеКитайПриморский крайПроисшествия
Рекомендуем
Далай-лама
"Судьба мира решится в ближайшие годы". Далай-лама о надеждах на Россию
РИА
Новости
Медики прооперировали ребенка, пострадавшего при падении с батута в Бурятии
Пуск новой российской термоядерной установки планируется на конец 2020 года
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Военнослужащие дежурят на одной из улиц Хартума
Военный совет Судана закрыл бюро "Аль-Джазиры" в Хартуме
Речной трамвайчик Гринда, дизайн которого разработан Объединенной судостроительной корпорацией и Misis
ОСК показала речной трамвайчик с окнами в пол и сенсорными кофе-автоматами
Министр иностранных дел Японии Таро Коно
Глава МИД Японии отметил положительные сдвиги в отношениях с Россией
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Аравийские монархии призвали помешать Ирану создать ядерное оружие
Конгрессно-выставочный центр Экспофорум накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума
Топ-менеджеры крупнейших итальянских компаний приедут на ПМЭФ
Младенцы в перинатальном центре. Архивное фото
В Счетной палате рассказали о подарках роженицам на 10 тысяч рублей
Президент США Дональд Трамп
Мексика пообещала "энергичный" ответ на новые пошлины Трампа
Виды Москвы
Первого июня на Комсомольской площади выступит оркестр суворовцев
Мексика
Мексика отправит делегацию в США для решения ситуации с новыми пошлинами
Президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси
Египет призвал арабские страны к единой позиции по вопросам безопасности
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:05После взрыва на заводе в Дзержинске нарушено электроснабжение в Пыре
13:01При взрыве на заводе в Дзержинске пострадали четыре человека
13:00Полицейским в Бельгии разрешили употреблять алкоголь на корпоративах
12:58В подмосковном Чехове горят три цистерны с топливом
12:56По уточненным данным, на нижегородском заводе прогремели три взрыва
12:54Кузнецова получила премию в области редких заболеваний "Синяя птица"
12:51В Москве в воскресенье объявили "желтый" уровень погодной опасности
12:51Шведская эко-активистка пропустит год школы ради поездки в США без самолета
12:49В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев
12:48В новой Москве нашли 18 боеприпасов времен ВОВ
12:47На юге России официально открыли курортный сезон
12:45В Минобороны рассказали о военном сотрудничестве в АТР
12:43Рекордная группа спортсменов переплыла через Керченский пролив
12:41В БиГ в центре приема мигрантов произошел пожар
12:40"Роскосмос" поможет МВД с делом объявленного в розыск бывшего топ-менеджера
12:40В нижегородском Дзержинске назвали причину взрыва на заводе "Кристалл"
12:37Россия пригласила все страны участвовать в мероприятиях по линии Минобороны
12:36Зеленский призвал сделать Украину страной, которой будут гордиться дети
12:28В Нижегородской области прогремели взрывы в цехе по производству тротила
12:28В ДНР сократили комендантский час до 30 сентября
Лента новостейМолния