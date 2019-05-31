Пострадавшего в ДТП в Приморье китайского туриста выписали из больницы

"Состояние их здоровья позволяло их выписать, поэтому они выписаны для амбулаторного наблюдения по месту жительства", - сказал собеседник, добавив, что турист уже отправился домой.

Представитель пресс-службы администрации сообщил РИА Новости, что родственники еще не забрали тела двух погибших туристов. "Тела еще не забрали, департамент готовит документы. Родственники еще решают, кремировать ли погибших здесь или забрать тела на родину", - добавил собеседник.

Во вторник при опрокидывании автобуса с 43 китайскими туристами в Уссурийске погибли два человека, 19 пострадали. Власти региона уточнили, что погибшие - граждане КНР, водитель жив, ему, по предварительной информации, стало плохо за рулем. Всех пострадавших отвезли в больницу, значительную часть отпустили после оказания помощи. Четверых оставили в медучреждении, один из них - гражданин КНР - находился в реанимации, 38 туристов были размещены в одной из гостиниц Уссурийска. По факту ДТП возбуждено дело, водитель заключен под стражу.