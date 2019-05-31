Южнокорейские СМИ сообщили о казни в КНДР спецпредставителя по США

ТОКИО, 31 мая — РИА Новости. Южнокорейская консервативная газета " Южнокорейская консервативная газета " Чосон ильбо " написала, что в КНДР казнили спецпредставителя Госсовета страны по политике в отношении США Ким Хёк Чхоля.

Авторы статьи утверждают, что это было наказанием за провал американо-северокорейского саммита в Ханое.

По данным газеты, основанной в свое время выходцами из Северной Кореи, вместе с Ким Хёк Чхолем казнены еще четыре сотрудника МИД КНДР. Также сообщается, что главу отдела ЦК Трудовой партии Кореи по вопросам воссоединения Ким Ён Чхоля отправили на "перевоспитание" в провинцию Чагандо.

Все эти сведения исходят из неназванного источника, который заявил, что "казнь" состоялась в марте на военном аэродроме Мирим недалеко от Пхеньяна. "Казненных", как утверждает "Чосон ильбо", обвинили в шпионаже в пользу США.