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РИА Новости

Южнокорейские СМИ сообщили о казни в КНДР спецпредставителя по США

Вчера, 03:56
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© REUTERS / Athit Perawongmetha/File PhotoСпецпредставитель Госсовета КНДР по политике в отношении США Ким Хёк Чхоль
Спецпредставитель Госсовета КНДР по политике в отношении США Ким Хёк Чхоль
© REUTERS / Athit Perawongmetha/File Photo
Спецпредставитель Госсовета КНДР по политике в отношении США Ким Хёк Чхоль
ТОКИО, 31 мая — РИА Новости. Южнокорейская консервативная газета "Чосон ильбо" написала, что в КНДР казнили спецпредставителя Госсовета страны по политике в отношении США Ким Хёк Чхоля.
Авторы статьи утверждают, что это было наказанием за провал американо-северокорейского саммита в Ханое.
По данным газеты, основанной в свое время выходцами из Северной Кореи, вместе с Ким Хёк Чхолем казнены еще четыре сотрудника МИД КНДР. Также сообщается, что главу отдела ЦК Трудовой партии Кореи по вопросам воссоединения Ким Ён Чхоля отправили на "перевоспитание" в провинцию Чагандо.
Все эти сведения исходят из неназванного источника, который заявил, что "казнь" состоялась в марте на военном аэродроме Мирим недалеко от Пхеньяна. "Казненных", как утверждает "Чосон ильбо", обвинили в шпионаже в пользу США.
Ранее в Южной Корее консервативная пресса также распространяла сообщения о казнях в Северной Корее чиновников, которые потом появлялись на публике живыми и невредимыми.
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Южная КореяКНДРСШАВ мире
Популярные комментарии
А еще, по сведениям "неназванного" источника, глава Северной Кореи на завтрак младенцев пожирает.
31 мая, 05:10
Иван Аносов
993710017
Южная Корея про Северную так фейкометит, Украине расти и расти.
31 мая, 06:32
ttingol76
871200010
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