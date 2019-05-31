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РИА Новости

В Счетной палате рассказали о подарках роженицам на 10 тысяч рублей

Вчера, 03:54
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоМладенцы в перинатальном центре. Архивное фото
Младенцы в перинатальном центре. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Каждая женщина в России при выписке из роддома с младенцем должна получать подарок с вещами для ребенка, на сумму не менее 10 тысяч рублей, но пока эта программа работает только в шести регионах, сообщила в интервью РИА Новости аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова.
"Правительством утвержден план мероприятий, направленных на поддержку семей с детьми, которым предусмотрено проведение в 2018-2020 годах во всех регионах России акции "Подарок новорожденному" совместно с производителями детских товаров и руководителями регионов. В рамках этой акции при выписке из роддома каждой женщине должна предоставляться коробка новорожденного - набор с необходимыми предметами ухода за малышом (преимущественно российского производства)", - рассказала аудитор.
Она напомнила, что еще в прошлом году Минпромторг разработал проект "Предоставление подарочного набора отечественных товаров ("подарочная коробка") в связи с рождением ребенка", в котором установил минимальную стоимость подарка – не менее 10 тысяч рублей и его базовый гарантированный состав. Фактический состав и максимальную стоимость набора регионы должны определять сами.
"Исполнение программы запланировано на 2018-2020 годы, однако на начало 2019 года корзина для новорожденного выдается пока только в шести регионах: в Москве, Ненецком АО, Якутии, Башкортостане, Тульской и Вологодской областях", - отметила Орлова.
В целом на реализацию программы до 2024 года, по замыслу Минпромторга, должно быть выделено 84,2 миллиарда рублей. Предполагается, что половина стоимости товаров для "подарка новорожденному" будет финансироваться из федерального бюджета (но не более 5 тысяч рублей), остальная часть - из средств регионов.
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