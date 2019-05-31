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РИА Новости
Ядерные технологии

Пуск новой российской термоядерной установки планируется на конец 2020 года

Вчера, 03:50
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Пуск новой уникальной российской термоядерной установки токамак Т-15МД, строящейся в Национальном исследовательском центре "Курчатовский институт" и необходимой для развития отечественных проектов по управляемому термоядерному синтезу, планируется на декабрь 2020 года, сообщается в статье в журнале "Вопросы атомной науки и техники. Серия "Термоядерный синтез".
"Физический пуск Т-15МД намечен на декабрь 2020 года", - говорится в статье.
Токамак Т-15МД станет не просто первой за последние 20 лет новой термоядерной установкой, построенной в России, но и "центром исследований по программе управляемого термоядерного синтеза, объединяющим научный и технический потенциал различных коллективов страны", отмечается в статье. На установке Т-15МД будут проводится эксперименты и для проекта международного термоядерного энергетического реактора ИТЭР, строящегося во Франции.
Также указывается, что токамак Т-15МД будет иметь рекордные по мировым меркам характеристики, благодаря которым он станет новым инструментом для научных исследований, с помощью которых станет возможным решение широкого спектра физических проблем и дальнейшее развитие технологий термоядерной энергетики. Одной из важнейших составляющих проекта Т-15МД станет получение данных, необходимых для создания термоядерного источника нейтронов на основе токамака.
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Кроме того, исследования на Т-15МД обеспечат подготовку научных и инженерных кадров для реализации проектов по созданию в России термоядерных реакторов и перспективных гибридных систем на основе токамаков.
Проект токамака Т-15МД реализуется Курчатовским институтом совместно с предприятием "Росатома" "Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры имени Ефремова" (Санкт-Петербург) и при участии НПО "Группа компаний машиностроения и приборостроения" (Брянск).
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