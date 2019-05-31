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РИА Новости

Мексика пообещала "энергичный" ответ на новые пошлины Трампа

Вчера, 03:50
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© РИА Новости / Владимир Астапкович Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МЕХИКО, 31 мая - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Мексики Хесус Сид пообещал в четверг "энергичный" ответ на новые пошлины, объявленные президентом США Дональдом Трампом.
Ранее Трамп заявил о введении с 10 июня пошлин в размере 5% на все товары из Мексики, которые будут увеличиваться, если проблема нелегальных мигрантов сохранится.
"Это стало бы катастрофичным, если Трамп исполнит свою угрозу введения пошлин за миграцию, поэтому Мексика не будет сидеть сложа руки до 10 июня. Если это произойдет, мы должны будем ответить энергично", - заявил Сид журналистам. Он также назвал неожиданное решение Трампа "ледяным душем".
Президент США Трамп 29 марта пригрозил закрыть границу с Мексикой, если Мехико не остановит поток нелегальной миграции. В тот же день глава латиноамериканского государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что не намерен вступать в полемику с коллегой из соседней страны из-за его угроз.
Ежегодно несколько сотен тысяч человек, в основном из бедных стран Центральной Америки, пытаются добраться до США через Мексику. На этом пути они нередко становятся жертвами преступных группировок или торговцев людьми.
Ранее в четверг мексиканский сенат начал ратификацию нового соглашения о свободной торговле с США и Канадой.
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Дональд ТрампМексикаСШАВ мире
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