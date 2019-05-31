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РИА Новости

Исследование выявило, куда чаще всего берут на работу пенсионеров

Вчера, 03:38
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк Сотрудник во время работы в цехе
Сотрудник во время работы в цехе
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Компании, работающие в области промышленности и производства, а также в строительстве, более лояльны к пенсионерам и чаще берут их на работу, следует из результатов опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Исследование показало, что за восемь лет работодателей, которые не принимают на работу специалистов пенсионного возраста, стало меньше почти на треть — 26% в 2019 году. Отмечается, что 38% отечественных компаний лояльны соискателям пенсионного возраста, еще в 36% компаний пенсионеров принимают иногда, руководствуясь их уровнем квалификации и состоянием здоровья.

"Среди организаций разных отраслей наиболее лояльны соискателям пенсионного возраста производственные предприятия: на общих основаниях возрастных кандидатов рассматривает каждая вторая промышленная компания. Главное условие, по словам респондентов, — "соответствие квалификационным требованиям", — показало исследование.

Принимают на работу пенсионеров 50% респондентов-представителей промышленности, 45% — строительства и недвижимости, 36% — сферы услуг, 33% — продаж. Реже всех о том, что принимают на работу пенсионеров, говорили в компаниях сферы информационных технологий (22%). Принимая подобные решения, как отмечается в исследовании, IT-компании руководствуются тем, что "с кандидатами данного возраста проблематично работать".
Сервис провел среди представителей 500 работодателей опрос о подборе специалистов пенсионного возраста с 1 по 26 мая 2019 года.
Основатель кооператива Игорь Белоусов
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РоссияОбщество
Популярные комментарии
Пенсионеров берут либо охранниками, либо дворниками. Для нашей страны пенсионер это не человек. Так оно и есть, если только в России может быть понятие "работающий бедный".....
31 мая, 06:34
super.ket007a
5210223
Пенсионеров берут туда, куда никто из молодых и здоровых под расстрелом не пойдет! Токарем, например. И то, на таких косятся: рабочих мест не хватает, свободны только места с нищенскими зарплатами, а пенсионеры только ставки сбивают! Директорат с темными бухгалтерами, зато, процветает!!!
31 мая, 07:13
ggxkan
5311212
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