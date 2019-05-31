В ГД хотят оставлять регионам 30% от НДПИ в виде углеводородного сырья

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Депутат от КПРФ Михаил Щапов предлагает зачислять в бюджет субъектов РФ 30% от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в виде углеводородного сырья, соответствующий проект будет внесен в Госдуму в ближайшее время.

Как пояснил Щапов РИА Новости, сейчас 100% доходов от этого налога получает федеральный бюджет, изменения предлагается внести в статьи 50, 56, 96.6 "Бюджетного кодекса Российской Федерации".

"Предлагаемые проектом федерального закона изменения направлены на частичное перераспределение налоговых доходов в виде налога на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья между уровнями бюджетной системы РФ – уменьшение установленных нормативов отчислений в федеральный бюджет с 100% до 70%, установление нормативов отчислений в бюджеты субъектов РФ в размере 30%", - говорится в пояснительной записке к законопроекту (есть в распоряжении РИА Новости).

Как отмечается в документе, реализация проекта приведет к перераспределению поступлений по НДПИ в виде углеводородного сырья между федеральным бюджетом и бюджетами субъектов РФ, что отразится в снижении ежегодных поступлений от этого налога в федеральный бюджет, в то же время увеличатся ежегодные поступления в бюджеты субъектов на аналогичную сумму, это не потребует дополнительных расходов федерального бюджета.