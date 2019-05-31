Кузнецова призвала реформировать систему органов опеки

"Начиная от выстраивания благополучия в семье, ранней профилактики неблагополучия до полного сопровождения кровных семей и приемных семей, усыновителей, оформление документов и так далее. Огромное число задач стоит перед органами опеки. К сожалению, не всегда они с ними справляются. Поэтому необходимо или полностью пересмотреть задачи или поменять управление в этой сфере. На мой взгляд, нужно разобраться, что все-таки должны делать органы опеки, достаточно ли у них инструментов", - отметила детский омбудсмен.