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РИА Новости

Кузнецова призвала реформировать систему органов опеки

Вчера, 03:27
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© РИА Новости / Александр НатрускинУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Александр Натрускин
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Работу системы органов опеки в России давно необходимо пересмотреть, заявила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова в интервью РИА Новости.
"Конечно, пересмотр работы системы органов опеки давно напрашивается. Мы видим различные тревожные случаи, видим, насколько не хватает инструментов поддержки, помощи, сопровождения. А контроль порой приобретает совершенно уродливые формы. Это бездумное изъятие детей или наоборот, навязывание ребенка", - сказала она.
По мнению Кузнецовой, у органов опеки сейчас слишком много задач.
"Начиная от выстраивания благополучия в семье, ранней профилактики неблагополучия до полного сопровождения кровных семей и приемных семей, усыновителей, оформление документов и так далее. Огромное число задач стоит перед органами опеки. К сожалению, не всегда они с ними справляются. Поэтому необходимо или полностью пересмотреть задачи или поменять управление в этой сфере. На мой взгляд, нужно разобраться, что все-таки должны делать органы опеки, достаточно ли у них инструментов", - отметила детский омбудсмен.
По ее словам, нужно посмотреть, насколько существующая структура органов опеки отвечает тем вызовам, которые перед ней стоят.
Читайте полный текст интервью с Анной Кузнецовой >>
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