ВЦИОМ: около трети россиян называет детей в честь родственника

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Большинство россиян, имеющих детей, называли их теми именами, которые понравились, около трети (27%) давали имя ребенку в честь родственника, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Согласно исследованию, 64% респондентов, имеющих детей, выбирали имя для ребенка, исходя из личных предпочтений; 27% - назвали в честь члена семьи; 7% - в честь святого.
Еще 4% россиян назвали детей в честь знаменитого человека, а 3% - в честь выдающейся исторической персоны. Именем персонажа книги или фильма в этом вопросе руководствовались 2% граждан. А 1% опрошенных назвал ребенка в свою честь.
Интересно, что чаще всего просто понравившееся имя для ребенка выбирали респонденты в возрасте 18-24 лет (77% от этой группы), а называли в честь члена семьи больше всего респонденты 60 лет и старше (32%).
Затруднились ответить, чем руководствовались в выборе имени, 1%.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 29 мая 2019 года. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тысячи респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.