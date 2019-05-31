ВЦИОМ: около трети россиян называет детей в честь родственника

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Большинство россиян, имеющих детей, называли их теми именами, которые понравились, около трети (27%) давали имя ребенку в честь родственника, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Согласно исследованию, 64% респондентов, имеющих детей, выбирали имя для ребенка, исходя из личных предпочтений; 27% - назвали в честь члена семьи; 7% - в честь святого.

Еще 4% россиян назвали детей в честь знаменитого человека, а 3% - в честь выдающейся исторической персоны. Именем персонажа книги или фильма в этом вопросе руководствовались 2% граждан. А 1% опрошенных назвал ребенка в свою честь.

Интересно, что чаще всего просто понравившееся имя для ребенка выбирали респонденты в возрасте 18-24 лет (77% от этой группы), а называли в честь члена семьи больше всего респонденты 60 лет и старше (32%).

Затруднились ответить, чем руководствовались в выборе имени, 1%.