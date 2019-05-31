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РИА Новости

Арабские страны обвинили Иран в поставках ракет хуситам в Йемен

Вчера, 03:24
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкИран
Иран
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Иран. Архивное фото
ДОХА, 31 мая - РИА Новости. Арабские страны по итогам саммита стран-участниц Лиги арабских государств в Мекке обвинили Иран в поставках баллистических ракет шиитским мятежникам из движения "Ансар Алла" (хуситам) в Йемене для обстрела территории Саудовской Аравии.
"Осуждаем запуск баллистических ракет иранского производства из Йемена по Саудовской Аравии. Осуждаем операции, которые хуситы проводят против Саудовской Аравии", - говорится в заявлении арабских лидеров, принявших участие в чрезвычайном общеарабском саммите в Мекке.
Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд позвал лидеров арабских стран и региона Персидского залива на два саммита накануне встречи в верхах стран, входящих в Организацию исламского сотрудничества, чтобы обсудить кризис вокруг Ирана и последние нападения на саудовские объекты, в частности на нефтяные танкеры в Оманском заливе и центральный нефтепровод, атакованный беспилотниками хуситов из Йемена.
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