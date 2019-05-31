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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Топ-менеджеры крупнейших итальянских компаний приедут на ПМЭФ

Вчера, 03:40
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкКонгрессно-выставочный центр "Экспофорум" накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума
Конгрессно-выставочный центр Экспофорум накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Конгрессно-выставочный центр "Экспофорум" накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Топ-менеджеры крупнейших итальянских компаний, среди которых Eni, Enel и Pirelli, примут участие в Петербургском международном экономическом форуме, заявил в интервью РИА Новости глава ассоциации "Познаем Евразию", председатель совета директоров "Банка Интеза" Антонио Фаллико.
"Как и в прошлые годы у нас две основные инициативы. В среду, 5 июня, в рамках дня малого и среднего бизнеса мы готовим специальную сессию, которая называется "Инновации в отношениях между крупным и малым бизнесом". С этой целью мы пригласили для дискуссии по два представителя от каждой страны из числа очень крупных российских и итальянских компаний, имеющих опыт работы с малым бизнесом", - сказал Фаллико.
Шестого июня банк проведет круглый стол, где планируется участие руководителей крупного бизнеса, как Италии, так и России. "Например, мы пригласили руководителей Pirelli и "Ростеха"… Этот интерес идет именно от самих предприятий. На круглом столе также будут и Enel, и Eni, и другие итальянские гиганты. Если кратко сказать, в мероприятии примут участие представители 90% всего бизнеса, который существует между Россией и Италией", - добавил он.
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Что касается итальянского колорита, то на ПМЭФ будет работать ресторан, где будут подавать блюда итальянской области Лигурия. "Для культурной программы форума мы пригласили знаменитый филармонический оркестр театра Carlo Felice из Генуи, для выступления им предоставлен концертный зал Мариинского театра", - отметил Фаллико.
Сам "Банк Интеза" также планирует подписать на ПМЭФ ряд соглашений. "Будет что-то финансовое, что-то в промышленной сфере, в частности, в турбиностроении", - сообщил глава банка, отказавшись назвать подробности.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году пройдет 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран.
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Петербургский международный экономический форумПетербургский международный экономический форум (фонд)РоссияИталияЭкономика
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