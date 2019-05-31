В Госдуме могут обсудить возможность полного запрета тонировки автомобилей

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Обсуждение полного запрета тонировки частных автомобилей может состояться в рабочей группе при комитете Госдумы по госстроительству и законодательству при участии МВД, говорится в ответе главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, которое находится в распоряжении РИА Новости.

В апреле депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров направил письмо в МВД с предложением полностью запретить тонировку частных автомобилей, для того чтобы повысить уровень антитеррористической безопасности.

"В настоящее время главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России участвует в работе группы по совершенствованию законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения, созданной в комитете Государственной думы по государственному строительству и законодательству, в рамках которой возможно обсуждение затронутых в обращении вопросов", - говорится в письме.

В письме также подчёркнуто, что на данный момент за управлением автомобилем, на котором светопропускание не соответствует требованиям регламента, предусмотрено привлечение к административной ответственности.