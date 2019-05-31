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РИА Новости

В Госдуме могут обсудить возможность полного запрета тонировки автомобилей

Вчера, 03:20
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© Fotolia / KadmyТонировка автомобиля
Тонировка автомобиля
© Fotolia / Kadmy
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Обсуждение полного запрета тонировки частных автомобилей может состояться в рабочей группе при комитете Госдумы по госстроительству и законодательству при участии МВД, говорится в ответе главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, которое находится в распоряжении РИА Новости.
В апреле депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров направил письмо в МВД с предложением полностью запретить тонировку частных автомобилей, для того чтобы повысить уровень антитеррористической безопасности.
"В настоящее время главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России участвует в работе группы по совершенствованию законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения, созданной в комитете Государственной думы по государственному строительству и законодательству, в рамках которой возможно обсуждение затронутых в обращении вопросов", - говорится в письме.
В письме также подчёркнуто, что на данный момент за управлением автомобилем, на котором светопропускание не соответствует требованиям регламента, предусмотрено привлечение к административной ответственности.
"Требования к обеспечению обзорности транспортного средства, являющейся составляющей пассивной безопасности в целом, изложены в разделе 4 приложения N8 к техническому регламенту Таможенного союза. Так, в частности установлены параметры светопропускания ветрового стекла и стёкол, через которые обеспечивается передняя обзорность для водителя, которое должно составлять не менее 70%", - поясняется в письме.
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МВД РоссииАвтоГосдума РФРоссия
Популярные комментарии
Согласен при одном условии: пусть сам президент и депутаты покажут всем пример в этом их решении.
31 мая, 06:26
sstouy
95100115
ну что сказать, начните с себя и тогда глядишь народ за вами подтянется.
31 мая, 06:06
cchebak7510
9920019
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