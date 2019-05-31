Британские врачи рассказали о том, насколько вредны электронные сигареты

ЛОНДОН, 31 мая – РИА Новости. Споры о вреде и пользе электронных сигарет и возможности с помощью них бросить курить не стихают во всем мире уже несколько лет. Как к электронным сигаретам относятся британские медики и что они рекомендуют, разбирались корреспонденты РИА Новости.

"Вы вдыхаете с помощью них (электронных сигарет) никотин. Поэтому сейчас правительство классифицирует данные устройства не как полностью здоровую альтернативу сигаретам, а как способ бросить курить и начать бороться с зависимостью. Вы можете использовать электронные сигареты наравне с никотино-заместительной терапией, и NHS (национальная служба здравоохранения) этот метод признает", - сказал РИА Новости Сэм, врач общей практики одной из поликлиник на западе Лондона.

Действительно, официальная программа NHS по борьбе с курением Smokefree считает электронные сигареты первым шагом в борьбе с курением. В документах программы говорится, что при курении электронных сигарет человек не вдыхает самые опасные продукты горения: смолы и угарный газ. Считается, что главным образом эти соединения повышают вероятность заболевания раком.

"Электронные сигареты нельзя считать безопасными, однако они несут риск в меньшей степени. Жидкость для вейпов и капсулы для электронных сигарет могут содержать потенциально опасные химические соединения, однако в значительно меньших количествах, чем обычные сигареты", - говорится в материалах Smokefree.

Программа отмечает, что никотино-заместительная терапия широко используется в стране многие годы для того, чтобы стимулировать людей бросить курить, этот вид терапии, равно как использование электронных сигарет, может "безопасно применяться для лечения зависимости". В качестве окончательного решения вопроса с зависимостью от никотина NHS предлагает широкий набор мер: от занятий в группах поддержки, работы с психологом до гипнотерапии.

За последние четыре года британские ученые провели два больших исследования влияния электронных сигарет на легкие человека: первое было опубликовано в 2015 году, второе – подтвердившее результаты первого, - в 2018 году. Оба исследования проводились представителями нескольких университетов страны и Центра исследования онкологических заболеваний Великобритании под патронатом Управления здравоохранения Англии. Ученые подтвердили, что электронные сигареты на 95% менее опасны обычных.

Британские специалисты не согласны с заявлениями о том, что активное распространение и популяризация электронных сигарет могут привести к тому, что начнут курить многие молодые люди, не курившие ранее.

"Высказывалась обеспокоенность тем, что использование электронных сигарет приведет к популяризации курения среди молодежи. Но в Великобритании исследования четко показали, что регулярное использование электронных сигарет молодыми людьми, которые ранее никогда не курили, остается незначительным – их менее 1%. Процент курящей молодежи продолжает снижаться обнадеживающими темпами. Мы должны тщательно отслеживать эти тенденции, но имеющиеся у нас данные говорят о том, что электронные сигареты не являются путем к популяризации традиционного курения среди молодежи", - рассказала профессор Университета Стирлинга (Шотландия) Линда Баулд.