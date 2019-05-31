Арабские страны заявили о единстве перед лицом иранских угроз

ДОХА, 31 мая - РИА Новости. Принявшие участие в чрезвычайном общеарабском саммите в Мекке лидеры арабских стран заявили о единстве перед лицом иранских угроз, говорится в документе, принятом по итогам саммита.
"Подтверждаем единство и солидарность арабских стран перед лицом иранского вмешательства в дела других стран", - отмечается в совместном коммюнике.
Лидеры арабских стран, как утверждается в итоговом документе, осудили вмешательство Ирана во внутренние дела Бахрейна и поддержку им террористических группировок.