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РИА Новости

Арабские страны заявили о единстве перед лицом иранских угроз

Вчера, 03:13
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкИран
Иран
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Иран. Архивное фото
ДОХА, 31 мая - РИА Новости. Принявшие участие в чрезвычайном общеарабском саммите в Мекке лидеры арабских стран заявили о единстве перед лицом иранских угроз, говорится в документе, принятом по итогам саммита.
"Подтверждаем единство и солидарность арабских стран перед лицом иранского вмешательства в дела других стран", - отмечается в совместном коммюнике.
Лидеры арабских стран, как утверждается в итоговом документе, осудили вмешательство Ирана во внутренние дела Бахрейна и поддержку им террористических группировок.
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Вчера, 03:13
Арабские страны осудили вмешательство Ирана в кризис в Сирии
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