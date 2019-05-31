ВЦИОМ: половина россиян против необычных имен для детей

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Почти половина россиян (47%) отрицательно относится к выбору необычных имен для детей, свидетельствует опрос ВЦИОМ.

По данным исследования, 47% отрицательно относятся к тому, когда родители дают необычные имена своим детям. При этом 41% россиян нейтрально относится к таким необычным именам, как, например, Добрыня, Гермиона, Весна или Элвис. Еще 11% положительно оценивают такой выбор родителей, а 1% затруднился ответить.

Среди самых необычных имен жителей России, которые респонденты слышали за последние три-пять лет, 2% назвали Добрыню. По 1% опрошенных перечислили такие имена, как Аврора, Гермиона, Даздраперма, Елисей, Злата, Люцифер, Мирослава, Платон, Россия, Октябрина.