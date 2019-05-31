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РИА Новости

ВЦИОМ: половина россиян против необычных имен для детей

Вчера, 03:12
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Почти половина россиян (47%) отрицательно относится к выбору необычных имен для детей, свидетельствует опрос ВЦИОМ.
По данным исследования, 47% отрицательно относятся к тому, когда родители дают необычные имена своим детям. При этом 41% россиян нейтрально относится к таким необычным именам, как, например, Добрыня, Гермиона, Весна или Элвис. Еще 11% положительно оценивают такой выбор родителей, а 1% затруднился ответить.
Среди самых необычных имен жителей России, которые респонденты слышали за последние три-пять лет, 2% назвали Добрыню. По 1% опрошенных перечислили такие имена, как Аврора, Гермиона, Даздраперма, Елисей, Злата, Люцифер, Мирослава, Платон, Россия, Октябрина.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 29 мая 2019 года. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тысячи респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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