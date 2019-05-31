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РИА Новости

Роструд напомнил о возможности сокращения рабочего дня в жару

Вчера, 03:12
25912
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкКлавиатура компьютера
Клавиатура компьютера
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Клавиатура компьютера. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В Федеральной службе по труду и занятости (Роструд) напомнили о возможности сокращения рабочего дня в жару.
Как заявили РИА Новости в ведомстве, если в помещении температура достигла 28,5 градуса, то сотрудники могут уйти домой раньше на час.
При повышении температуры до 29 градусов — на два, при 30,5 градуса — на четыре.
При этом, подчеркнули в Роструде, если работа связана с постоянной ходьбой и перемещениями, физическими нагрузками, продолжительность дня сокращается и при 26,5-27,5 градуса тепла.
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30 мая, 03:13
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Кроме того, в жаркую погоду на рабочем месте должен быть соответствующий температурный режим.

"Работодатель обязан обеспечить своим сотрудникам нормальные условия труда на каждом рабочем месте, соответствующие требованиям охраны труда", — отметили в Роструде.

Сотрудникам надо давать возможность делать перерывы, предусмотреть места для отдыха, а также следить за тем, чтобы в офисах и рабочих посещениях всегда была доступна питьевая вода и аптечка с медикаментами, заключили в ведомстве.
Михаил Шмаков
29 апреля, 16:43
В ФНПР идею сократить рабочее время зимой назвали конструктивной
114356126
РострудРоссияОбщество
Популярные комментарии
Надо не рекомендовать, а обязать работодателей сокращать рабочий день в жару в соответствии с нормами, установленными СанПиНоми, с сохранением среднего заработка работников. И сделать это на законодательном уровне, применяя наказания работодателей за нарушение этих требований.
31 мая, 06:26
ВНВ. Нордман
1910001
Сократят часы,сократят и зарплату.
31 мая, 06:11
Андрей Алексеев
910300
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