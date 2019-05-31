Роструд напомнил о возможности сокращения рабочего дня в жару

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В Федеральной службе по труду и занятости (Роструд) напомнили о возможности сокращения рабочего дня в жару.

Как заявили РИА Новости в ведомстве, если в помещении температура достигла 28,5 градуса, то сотрудники могут уйти домой раньше на час.

При повышении температуры до 29 градусов — на два, при 30,5 градуса — на четыре.

При этом, подчеркнули в Роструде, если работа связана с постоянной ходьбой и перемещениями, физическими нагрузками, продолжительность дня сокращается и при 26,5-27,5 градуса тепла.

Кроме того, в жаркую погоду на рабочем месте должен быть соответствующий температурный режим.

"Работодатель обязан обеспечить своим сотрудникам нормальные условия труда на каждом рабочем месте, соответствующие требованиям охраны труда", — отметили в Роструде.