Роструд напомнил о возможности сокращения рабочего дня в жару

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В Федеральной службе по труду и занятости (Роструд) напомнили о возможности сокращения рабочего дня в жару.
Как заявили РИА Новости в ведомстве, если в помещении температура достигла 28,5 градуса, то сотрудники могут уйти домой раньше на час.
При повышении температуры до 29 градусов — на два, при 30,5 градуса — на четыре.
При этом, подчеркнули в Роструде, если работа связана с постоянной ходьбой и перемещениями, физическими нагрузками, продолжительность дня сокращается и при 26,5-27,5 градуса тепла.
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Кроме того, в жаркую погоду на рабочем месте должен быть соответствующий температурный режим.
"Работодатель обязан обеспечить своим сотрудникам нормальные условия труда на каждом рабочем месте, соответствующие требованиям охраны труда", — отметили в Роструде.
Сотрудникам надо давать возможность делать перерывы, предусмотреть места для отдыха, а также следить за тем, чтобы в офисах и рабочих посещениях всегда была доступна питьевая вода и аптечка с медикаментами, заключили в ведомстве.
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